Overwatch 2 geleakt? Streamer sagt BlizzCon-Ankündigungen voraus

Heutzutage werden viele Spiele nicht zuerst von Entwicklern angekündigt, sondern immer häufiger vorab geleakt. Das Problem: Viele Leaks stellen sich am Ende doch als falsch heraus. Da kommt es der Glaubwürdigkeit zugute, wenn man sich in der Szene bereits einen Namen gemacht hat - wie beispielsweise Overwatch-Streamer Metro.

Der hatte bereits vor der BlizzCon 2018 im vergangenen Jahr die neue Heldin Ashe für Overwatch korrekt vorausgesagt. Nach eigenen Aussagen ist seine Quelle jemand, der direkt mit einem Blizzard-Entwickler zu tun hat.

Auch vor der diesjährigen BlizzCon hat Metro in seine Glaskugel geschaut und folgendes prophezeit: Blizzard wird Overwatch 2, Diablo 4 und Diablo 2 Remastered ankündigen. Mit Diablo 4 scheint er bereits recht zu haben: Das Spiel wurde mittlerweile über eine offizielle Anzeige geleakt.

Was den Rest angeht, wird sich erst zur Blizzcon 2019 zeigen, ob Metro erneut richtig liegt. Zumindest twittert er aber bereits massig Infos zu Overwatch 2.

I will double down on this, the game will be called Overwatch 2 and it will not be an expansion to OW.