Klare Absage: Left 4 Dead 3 wird derzeit nicht entwickelt

Nachdem Valve Ende letzten Jahres Half-Life: Alyx ankündigte, stellte sich auch die Frage, wie es um die anderen Serien des Steam-Betreibers steht. Zumindest zu Left 4 Dead 3 gibt es jetzt eine Antwort. Gegenüber IGN erklärte der Entwickler, dass »Left 4 Dead 3 definitiv nicht in Entwicklung« ist.

Es gab Überlegungen: Valve erklärt, dass man vor einigen Jahren die Möglichkeiten eines Left 4 Dead 3 untersuchte. Allerdings verfolgte man die nicht weiter. Derzeit arbeite man nicht an einem entsprechenden Projekt und hat dies auch in den letzten Jahren nicht getan.

Wieso ist Left 4 Dead 3 ausgerechnet jetzt ein Thema? In der jüngsten Vergangenheit gab es neue Gerüchte um einen möglichen dritten Teil der Koop-Shooter-Reihe. So berichtete der Youtube-Kanal Valve News Network über ein angebliches Artwork aus dem Spiel. Auch VNN gibt allerdings an, dass er nicht behauptet, dass es nach Half-Life: Alyx erscheinen wird. Ein weiterer Hinweis stammt von einem HTC-Vertreter in China, der »L4D3« im Zusammenhang mit VR erwähnte.

Was macht Valve derzeit?

Neben den Arbeiten an dem VR-exklusiven Half-Life-Prequel Half-Life: Alyx ist Valve vor allem mit dem Ausbau von Steam beschäftigt. Zudem gibt es seit langen neue Entwicklungen bei SteamOS, dem auf Linux basierenden Betriebssystem von Valve.

Steam selbst erweiterte die Firma hingegen zuletzt um ein neues Bibliotheksdesign, sowie ein Streaming-Feature, mit dem ihr Couch-Koop-Spiele zusammen mit euren Freunden über das Internet spielen könnt. Zudem ist es jetzt möglich, Soundtracks von Spielen auch separat zu kaufen.

Mehr zum Thema