SteamOS ist noch nicht tot: Valve aktualisiert sein Betriebssystem

SteamOS war ursprünglich das geplante Betriebssystem für die mittlerweile eingestellten Steam Machines. Doch bei Valve tut sich etwas: Der für Steam und Half-Life bekannte Entwickler hat das erste mal seit einem Treiberupdate im Jahr 2019 wieder etwas an seinem eigenen OS geändert.

Woran arbeitet Valve? Der bei Valve angestellte Entwickler Pierre-Loup Griffais hat einige 2018 eingestellte Arbeiten am Compositing Window Manager von SteamOS fortgesetzt. Die Änderungen sind so umfangreich, dass er dem Feature einen eigenen Namen gibt: Gamescope. Die Aufgabe eines solchen Managers ist es, Anwendungen einen Off-Screen Buffer für jedes Fenster zu geben. Sie können jedoch noch zusätzliche Berechnungen durchführen und zum Beispiel Effekte hinzufügen.

Was macht Gamescope? Griffais erklärte bereits, was genau Gamescope macht und wie es funktioniert. Zusammengefasst macht es das selbe wie der alte Window Manager, jedoch mit weniger Latenz. Seine genaue Erklärung dürfte vor allem für technisch versierte Nutzer interessant sein:

"- It's getting game frames through Wayland by way of Xwayland, so there's no copy within X itself before it gets the frame.

- It can use DRM/KMS to directly flip game frames to the screen, even when stretching or when notifications are up, removing another copy.

- When it does need to composite with the GPU, it does so with async Vulkan compute, meaning you get to see your frame quick even if the game already has the GPU busy with the next frame.



It also runs on top of a regular desktop, the 'nested' usecase steamcompmgr didn't support.



- Because the game is running in its own personal Xwayland sandbox desktop, it can't interfere with your desktop and your desktop can't interfere with it.

- You can spoof a virtual screen with a desired resolution and refresh rate as the only thing the game sees, and control/resize the output as needed. This can be useful in exotic display configurations like ultrawide or multi-monitor setups that involve rotation.



The features of that second part are working, but aren't exposed to the user yet."