Verkaufsstart am Black Friday: Zuvor geleaktes LEGO-Segelschiff jetzt tatsächlich bestätigt

Mit dem neuen Modell der Endurance können sich Fans ein Stück Geschichte ins Wohnzimmer stellen. Bildquelle: Lego.

Bereits vor einigen Tagen tauchten Leaks auf, dass sich Lego für den Black Friday ein besonderes Baustein-Set ausgedacht hat: die Endurance von Sir Ernest Shackleton. Diese Vermutung wurde nun offiziell von dem dänischen Spielzeughersteller bestätigt.

Niemand wird zurückgelassen

Die wichtigsten Infos im Überblick: Das Set trägt den Namen 10335 Die Endurance und umfasst 3011 Teile. Das lässt sich Lego allerdings auch einiges kosten und bittet euch mit 270 Euro zur Kasse.

Veröffentlicht wird es als Teil der Icons-Serie am Black Friday, also am 29. November 2024, exklusiv bei Lego.

0:30 Mal kein Piratenschiff: Die LEGO 10335 Endurance basiert auf historischen Fakten

Wer war Ernest Shackleton? Die Endurance ist durch Sir Ernest Shackletons dritte Polarexpedition aus dem 1915 bekannt geworden, bei der er und seine Mannschaft über ein Jahr im Eis gefangen waren.

Erst fünf Monate, nachdem die Endurance im Eis kollabiert war, konnte sich der legendäre Kapitän zusammen mit vier weiteren Männern auf einem offenen Boot nach Georgien begeben, um Hilfe zu holen. Die gesamte Mannschaft des Schiffes hat überlebt.

Welchen Inhalt bietet das Set? Das Set umfasst drei Masten mit insgesamt neuen Segeln, Tauwerk, ein Steuerrad, ein mehrstufiges Deck und zahlreiche weitere Details. Außerdem gibt es eine Halterung für das Modell sowie eine kleine Informationstafel mit Trivia zum Schiff.

Angebot zum Black Friday: Wer die Endurance bis zum 2. Dezember 2024 kauft, erhält zusätzlich Shackeltons Rettungsboot im Wert von 25 Euro als kostenlose Beigabe mit dazu.

1:46 Weihnachten ist ruiniert: LEGO lässt die Katze aus dem Sack

Lohnt sich das Set? Ob euch die Endurance das Geld wert ist, bleibt selbstverständlich euch überlassen. Bei einem Preis von unter 10 Cent pro Teil, trotz vieler großer Steine, handelt es sich für Lego-Verhältnisse um ein relativ günstiges Set. Im Vergleich zur Konkurrenz ist es jedoch weiterhin extrem teuer.

Da die Endurance exklusiv im Lego-Store angeboten wird, können Fans nicht auf die üblicherweise gigantischen Rabatte des Einzelhandels hoffen. Wem 270 Euro also zu viel erscheinen, muss auf eine Aktion von Lego oder ein günstigeres Angebot von Resellern warten. Große Rabatte sind allerdings nicht zu erwarten.

Für Schiffs- und Geschichts-Fans lohnt es sich also, trotz des Black-Friday-Angebots von Lego auch bei anderen Herstellern wie BlueBrixx oder Cobi vorbeizuschauen und nach ähnlichen Modellen Ausschau zu halten.

Wie kürzlich bekannt geworden ist, hat der deutsche Klemmbausteinhersteller BlueBrixx die Lizenzrechte von Star Trek nicht erneut verlängern können. Wer also noch Modelle der gefeierten Sci-Fi-Reihe in seine Vitrine stellen möchte, sollte sich beeilen. Es werden keine neuen Exemplare mehr produziert. Sind sie ausverkauft, war es das also.