2020 ist die Macht mit Lego-Fans: Auf der E3 2019 wurde Lego Star Wars: The Skywalker Saga angekündigt. Der neueste Titel von Entwickler TT Games versammelt darin alle neun Episoden der Krieg-der-Sterne-Reihe.

Soll heißen: Von Episode 1: Die dunkle Bedrohung über Episode 4: Eine neue Hoffnung bis Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers können Star-Wars-Fans die wichtigsten Filme um den ewigen Kampf Sith gegen Jedi nachspielen. Auf die Spin-offs Rogue One: A Star Wars Story und Solo: A Star Wars Story muss man dabei jedoch verzichten.

Da Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers bereits am 19. Dezember 2019 in den deutschen Kinos startet, müssen Fans nicht befürchten, das Videospiel würde den Abschluss der Skywalker-Saga spoilern. Der neueste Teil der Lego-Star-Wars-Reihe erscheint für PC, Playstation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch. Ein exakter Release-Termin ist noch nicht bekannt.

