Das schlüpfrige Point&Click-Adventure Leisure Suit Larry: Wet Dreams don't Dry erscheint am 7. November 2018 auf Steam, wie Entwickler CrazyBunch und Publisher Assemble Entertainment per Pressemittelung bekannt gaben.

Die Features von Larry 10 laut Assemble sind:

Erkunde eine liebevoll gestaltete, nicht lineare Spielwelt in der Moderne mit über 30 handgezeichneten Schauplätzen.

Nutze die Ingame-App "Timber" mitsamt einer innovativen Dating-Mechanik, um Frauen zu daten und so deinen Timber-Score zu verbessern und schlussendlich an Faith, die Frau deiner Träume, ranzukommen.

Löse knackige Rätsel und interagiere mit über 30 handgezeichneten Charakteren.

Special Edition von Leisure Suit Larry

Zudem wurde bekannt, dass neben der regulären Edition eine Special Edition von Leisure Suit Larry: Wet Dreams don't Dry erscheint. Den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernimmt der deutsche Publisher AK Tronic. Dazu äußerte der Geschäftsführer von Assemble, Stefan Marcinek:

"Mit AK Tronic haben wir einen der erfahrensten und größten Vertriebspartner im deutschsprachigen Raum an unserer Seite. Das erlaubt es uns, den Fans Leisure Suit Larry nicht nur als Standard-Variante, sondern auch in einer besonderen Special Edition anzubieten. Die Spieler dürfen sich auf tolle und einzigartige Inhalte freuen!"

Wer mit Larry Laffer und Leisure Suit Larry: Wet Dreams don't Dry nicht vertraut ist, bekommt in unserer Preview die wichtigsten Infos über das Point&Click-Adventure. Nach zwei mauen Titeln will der Klassiker wieder zurück zu den alten Stärken der Serie finden und statt Minispielen wieder echtes Mauszeiger-Adventure-Gameplay liefern. Wie ein gewagtes Thema wie das eines schmierigen Möchtegern-Machos in die modernen Zeiten und die Sexismusdebatte passt, beleuchtet das folgende Video für GameStar-Plus-Nutzer.