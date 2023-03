Life by You angekündigt: So will der Strategie-Riese Paradox jetzt Die Sims angreifen

Die Sims-Fans sollten sich den 20. März 2023 vormerken. Zu diesem Termin gibt es mehr Infos zu Life by You.

Mit Life by You dürfen sich Sims-Fans auf eine neue Lebenssimulation freuen, die mit der EA-Marke nichts zu tun hat. Nun ja, fast. Denn Life by You entsteht beim Studio Paradox Tectonic unter der Führung von Rod Humble, der natürlich zuvor bei Die Sims 2 und 3 in leitender Position mitgewirkt hatte.

Für Life by You aber allemal ein vielversprechendes Zeichen. Immerhin kennt sich der Paradox Tectonic-Chef mit der Materie aus, das er bereits seit 2018 in Kalifornien leitet. Doch zurück zu Life by You: Leider halten sich konkrete Infos zu der neuen Lebenssimulation aktuell noch in Grenzen.

Zumindest gibt es einen ersten Trailer und einen Termin, zu dem wir mehr über Life by You erfahren.

Was für ein Spiel wird Life by You?

Wie bereits erwähnt wird Life by You eine Lebenssimulation, die in dieselbe Kerbe wie zum Beispiel Die Sims schlägt. Auch wenn der erste Teaser-Trailer noch nicht zu viele Spielszenen zeigt, erinnern die gezeigten definitiv an die EA-Konkurrenz.

Neben der Studioführung durch Rod Humble gibt es aber im Moment tatsächlich so gut wie gar keine Infos zu Life by You. Wir wissen beispielsweise nicht einmal, wann die Lebenssimulation aus dem Hause Paradox Tectonic überhaupt erscheinen soll.

Unsere Aufbau- und Sims-Experten Micha und Géraldine haben in ihrem Podcast zur Ankündigung direkt analysiert, was Life By You bieten muss, wie es die Lebenssimulations-Landschaft verändern könnte und was der Trailer bereits verrät:

Wann gibt es mehr Infos?

Doch keine Sorge: Allzu lange wollen uns die Entwickler nicht warten lassen. Am 20. März 2023 wird Life by You bereits ein eigener Livestream gewidmet, den ihr auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Spiels verfolgen könnt. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

0:52 Life by You: Strategie-Riese Paradox enthüllt im Trailer seinen Die Sims-Konkurrenten

Was passiert eigentlich bei Die Sims?

In der Zwischenzeit können sich Fans des Genres natürlich weiterhin mit Die Sims beschäftigen. So erscheint schon am 16. März mit Zusammen Wachsen die nächste Erweiterung für Die Sims 4. Alle Infos zu deren Release und den neuen Features haben wir in unserer Übersicht zu Zusammen Wachsen für euch gesammelt.

Ihr interessiert euch dafür, wie euer Lieblings-Sims in unserem Ranking aller wichtigen Spiele der Reihe abschneidet? Dann werft am besten einen Blick in unseren Artikel zu den besten 15 Sims-Spielen aller Zeiten:

Mehr zum Thema Das beste Die Sims: Alle 15 Spiele im Ranking von GameStar Redaktion

Zu guter Letzt wollen wir auch noch in die Zukunft blicken, immerhin lauert irgendwo mit Die Sims 5 der nächste große Teil der Reihe am Horizont. Alle Infos dazu findet ihr natürlich in unserer entsprechenden Übersicht zu dem Thema. Wer Sorgen hatte, dass Die Sims 5 aufgrund seiner Multiplayer-Komponenten zum MMO wird, dem können wir übrigens Entwarnung geben.

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr gegenüber Life by You? Habt ihr an einem Konkurrenten zu Die Sims Interesse oder bleibt ihr lieber der Reihe von EA treu? Was müsste Life by You in euren Augen leisten, um mit Die Sims 5 überhaupt mithalten zu können? Was erhofft ihr euch wiederum von der Zukunft der EA-Reihe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!