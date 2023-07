Life by You kommt nicht mehr dieses Jahr. Der EA-Start wurde auf nächstes Jahr verschoben.

Vor wenigen Monaten sorgte die Ankündigung von Life by You bei Fans von Lebenssimulationen für Freudensprünge und neugierige Blicke. Denn mit der neuen Puppenhaus-Simulation kommt nicht nur ein neuer Sims-Konkurrent auf den Markt - hinter dem Spiel stehen auch der Strategie-Gigant Paradox und Rod Humble, der bereits Die Sims 2 und 3 maßgeblich mitgeprägt hat.

Der Early Access von Life by You hätte eigentlich noch dieses Jahr starten sollen, wird jetzt aber verschoben. Wir fassen alle Infos für euch zusammen.

Life by You kommt nicht mehr dieses Jahr

Im September hätte es eigentlich so weit sein sollen: Im Early Access hätten Spielerinnen und Spieler zum ersten Mal selbst Hand an die ambitionierte Lebenssimulation anlegen können. In einer Video-Botschaft teilt Rod Humble jetzt mit, dass der Release auf den 5. März 2024 verschoben werden muss.

Das würde dem Team zusätzliche Zeit geben, um das bisher erhaltene Feedback aus der Community in das Spiel einzubauen und für den EA-Start zu optimieren. Konkret betrifft das die Grafik und die Benutzeroberfläche, die nach der ersten Ankündigung für Diskussionen gesorgt haben.

Zusätzlich wird auch noch an Gameplay-Features und Mod-Tools geschraubt und auch zusätzliche Sprachen sollen noch dazukommen. Das ganze Video von Rod Humble könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was Life by You so besonders macht, lest ihr übrigens in unserer Preview zum Sims-Konkurrenten.

Vorbestellungen bei Epic wurden zurückerstattet

Ebenfalls im Video stellt Rod Humble die neuen Belohnungen für Vorbesteller vor. Das Nightclub-Pack bringt euch exklusive Möbel und Deko-Gegenstände, mit denen ihr euren Kreationen im Spiel einen Nachtclub-Flair verpassen könnt.

Wichtig: Alle Vorbestellungen im Epic Game Story wurden zurückerstattet. Wenn ihr Life by You also bereits vorgestellt habt, müsst ihr die Vorbestellung nochmal abschließen.

Vorbesteller bekommen zusätzlich das Nightclub-Pack geschenkt.

Was sagt ihr zu der Verschiebung? Hattet ihr euch schon darauf gefreut, im Herbst mit der Lebenssimulation loszulegen? Oder seid ihr froh, dass sich die Entwickler jetzt noch ein wenig mehr Zeit nehmen wollen, um vor EA-Start am Spiel zu schleifen? Oder gehört ihr zu der Fraktion, die Life by You noch sehr skeptisch gegenüber steht? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!