LoL-Spieler finden Kassadin so schlimm, dass sie Seelsorge anbieten

Die Community von League of Legends ist - vorsichtig ausgedrückt - nicht gerade für ihre Eintracht und Harmonie bekannt. Immer wieder gibt es aber doch etwas, bei dem sich ein großer Teil der Spieler einig werden kann.

Momentan betrifft dies den Champion Kassadin, der für Verärgerung unter den Spielern sorgt, und das nicht zum erstan Mal. Im offiziellen Forum klagen viele darüber, dass es beinahe unmöglich sei, in einer 1vs1-Situation gegen den Midlaner zu gewinnen.

Mehrere Spieler behaupten, der beste Konter gegen Kassadin sei es, den Champion einfach zu bannen. Auf Reddit gibt es sogar einen tröstenden Thread für Spieler, die durch Kassadin traumatisiert worden sind:

Wenig überraschend gibt es natürlich auch Gegenmeinungen, die Kassadin sogar noch für zu schwach halten. Falls ihr den Kopfsprung in die Tiefen der LoL-Spielerschaft nicht scheut, dann bietet dieser Reddit-Thread eine ausführliche Debatte.

Entwickler Riot beschäftigt sich schon länger mit Kassadin. Nachdem der Champion 2014 ein komplettes Rework erhielt, wurde in vielen Updates weiter an ihm herumgeschraubt.

10.3 Patch Preview with changes. Mostly done, there may be a few more tweaks before this goes live. pic.twitter.com/SMNKmcDNAS