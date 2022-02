Harte Maßnahmen: Wieso Lost Ark den Chat für alle unter Level 30 sperrt

Der Free2Play-Release von Lost Ark liegt nun genau zwei Wochen zurück, aber die Probleme hören nicht auf: Noch immer kämpft die Serverregion Mitteleuropa mit langwierigen Warteschlangen und Matchmaking-Problemen, aber Besserung ist nicht in Sicht.

Dafür wird Amazon Games aber nun an anderer Stelle aktiv: Im Kampf gegen die Gold Seller, die den Chat mit nervigen Werbenachrichten zuspammen, gibt es nun eine Lösung – mit der man allerdings auch vielen ehrlichen Spielern vor den Kopf stößt.

Spieler unter Level 30 werden stummgeschaltet

Das ist passiert: Wie wir bereits vor einigen Tagen berichtet haben, treiben mittlerweile haufenweise Bots und Gold Seller ihr Unwesen in Lost Ark. Insbesondere Letztere dürften viele von euch schon bemerkt haben, da sie immer wieder lange Werbenachrichten für ihre zwielichtigen Webseiten im Chat verbreiten.

Lost Ark Probleme mit Bots häufen sich, Amazon antwortet prompt

So reagiert Amazon: Da es den Entwicklern aktuell offensichtlich noch an einer besseren Lösung mangelt, wurde nun für alle Spieler, die noch keinen Level-30-Charakter in ihrem Kader haben, der Regionschat gesperrt.

Konkret bedeutet das: Fangt ihr gerade neu mit Lost Ark oder auch nur auf einem neuen Server an, könnt ihr den lokalen Chat eurer aktuellen Zone zunächst nicht mehr nutzen.

Ist das schlimm? Der Bereich-Chat ist die beste Möglichkeit, um schnelle Hilfe von anderen Mitspielern zu bekommen – zum Beispiel, wenn man Fragen zu seiner Klasse hat oder etwas sucht. Auch werden hier oft Standorte von Gebietsbossen wie Rovlen durchgegeben. Diese Möglichkeit wird neuen Spielern nun komplett genommen.

Habt ihr Level 30 bereits erreicht und wollt den Server ohnehin nicht mehr wechseln, werdet ihr von den neuen Einschränkungen nichts merken.

Lost Ark Endgame Guide: Frisch Level 50, was jetzt?

Bringt es was? Wie einige User bereits auf Reddit berichten, hält sich die Wirkung der Maßnahme wohl in Grenzen. Mehrere Spieler berichten, dass der lokale Chat in den Anfangsgebieten zwar frei von spammenden Bots sei, man nun aber von diesen direkt angeflüstert wird. Das Problem hat sich also offenbar nur verschoben.

Wie seht ihr das? Ein Schritt in die richtige Richtung? Oder werden ehrliche Spieler hier ganz nebenbei mitbestraft? Schreibt’s uns in die Kommentare!