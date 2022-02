Lost Ark: Probleme mit Bots häufen sich, Amazon antwortet prompt

Ob World of Warcraft, The Elder Scrolls Online oder New World: Es gibt kaum ein MMO, welches nicht mit steigender Popularität vor Bots verschont bleibt. Mittlerweile trifft man jetzt auch in Lost Ark immer öfter auf die unbeliebten Gäste.

Die Problematik war bei dem großen Andrang zwar abzusehen, doch kommt sie jetzt wegen der ganzen anderen Unstimmigkeiten zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Auch der bekannte Twitch-Streamer Asmongold traf in seinem Stream auf ein besonders absurdes Erlebnis mit Bots:

User teilen Erfahrungen, Amazon antwortet prompt

Der Reddit-User nit0cs teilte im offiziellen Lost Ark Subreddit und im Lost Ark Forum eine ganze Reihe an Screenshots, auf denen die Bots klar zu erkennen sind. Viele Charaktere die mit der selben Ausrüstung auf der gleichen Stelle stehen oder Eingaben mit kurzer Verzögerung gleich ausführen.

Eine Antwort von offizieller Seite ließ nicht lange auf sich warten. Community-Manager Roxx antwortete im Forum:

Wir arbeiten aktiv an der Verbesserung unserer Tools rund um Bans, Anti-Cheat und all diese guten Dinge. In der Zwischenzeit meldet bitte diese Leute (sind Bots Leute? Bots.), wenn ihr könnt, damit unsere Support-Mitarbeiter sie schnell aus dem Spiel entfernen können.

Es bleibt also abzuwarten ob die Entwickler das Problem in den Griff kriegen. Ein genauer Zeitpunkt wurde bisher noch nicht genannt, weshalb ihr bis dato alle auffälligen Spieler melden solltet, die euch über den Weg laufen. Schwer zu erkennen sind die Bots ja glücklicherweise nicht.

Wollt ihr euch hingegen über die aktuelle Situation bezüglich der Server informieren, solltet ihr unseren Server-Ticker im Auge behalten:

Seid ihr auch schon auf Bots getroffen oder wurdet ihr bisher verschont? Und meldet ihr sie, wenn ihr ihnen über den Weg lauft? Was sollte Amazon eurer Meinung nach tun, um den Bots möglichst schnell den Garaus zu machen?