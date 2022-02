Stellt euch vor, es ist Sonntagmittag und ihr wollt ein Ründchen Lost Ark auf den Mitteleuropa-Servern spielen. Habt ihr die stundenlange Warteschlange überstanden und seid endlich im Spiel, fehlt euch plötzlich eure für teures Geld erworbene Kristalline Aura. Und da das Matchmaking schon seit Tagen kaputt ist, könnt ihr auch Gruppenaktivitäten wie die Abgrund-Dungeons direkt wieder von eurer To-Do-Liste streichen.

So oder so ähnlich dürfte es vielen Lost-Ark-Spielern am Wochenende ergangen sein, die bereits zum Early-Access-Start in das MMO eingestiegen sind. Amazon Games hat sich nun in der Nacht zum Montag mit einem ausgiebigen Statement zu den andauernden Problemen geäußert. Große Hoffnung auf umgehende Besserung macht dieses allerdings nicht.

Amazon äußert sich zu den größten Problemen

Warteschlangen

Das wohl bekannteste Problem, mit dem jeder Spieler auf Asta oder anderen EU-Central-Servern regelmäßig zu kämpfen hat, sind die Warteschlangen. Doch wie es scheint, werden diese euch noch lange begleiten.

Laut Amazon lassen sich die Spielerzahlen pro Server nicht weiter erhöhen und auch neue Server in der Mitteleuropa-Region können nicht mehr hinzugeschaltet werden. Eine Aussicht auf die Lösung der Warteschlangenproblematik nennt Amazon nicht – es wird lediglich auf die neue Serverregion Westeuropa verwiesen.

Charaktertransfer / Serverwechsel

Viele Spieler würden ja gerne den Server oder sogar die Region wechseln, wenn dies nicht bedeuten würde, dass sie jeglichen erzielten Fortschritt und investiertes Geld zurücklassen müssten. Allerdings erteilt Amazon der Hoffnung auf Charaktertransfers erneut eine Absage: Zwar sei diese Funktion in Korea kürzlich ins Spiel integriert worden, sie existiere aber bislang nicht in der westlichen Version des Spiels.

Außerdem haben die Servertransfers einige Nachteile: Sie werden in Korea nur einmal pro Woche durchgeführt und funktionieren nur innerhalb einer Serverregion. In dieser Form würde es den mitteleuropäischen Servern also ohnehin nicht viel bringen.

Auch dem Wunsch, den kostenlosen Powerpass (Boost auf Level 50) auf anderen Servern nutzen zu können, erteilte Amazon eine Absage.

Matchmaking / Kristalline Aura

Schon seit Tagen besteht das Problem, dass nach dem Login bei vielen Spielern die Kristalline Aura nicht mehr aktiv ist. Außerdem sind die Matchmaking Server zu Stoßzeiten komplett überlastet, sodass das Betreten von Chaos-Dungeons, Wächter-Raids und anderen instanzierten Inhalten mitunter eine halbe Ewigkeit dauern kann oder sogar gar nicht möglich ist.

Laut Amazon wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Hotfix ausgespielt, der diese Probleme zumindest teilweise beheben soll. Die Entwickler arbeiten aber weiterhin mit Smilegate RPG an einer langfristigen Lösung. Ob der Hotfix wirklich geholfen hat, konnten wir selbst noch nicht verifizieren - da es bereits am Montag Vormittag schon wieder Warteschlangen gibt.