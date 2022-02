Lost Ark: Eure liebsten Klassen schwingen eher Schwerter statt Pistolen

Lost Ark ist bereits für Vorbesteller zugänglich und erscheint am 11. Februar auch für alle anderen Spieler. Wer also kaum darauf warten kann, sich in das schon jetzt sehr erfolgreiche MMO zu stürzen, hat sicher schon den Preload begonnen und sich Gedanken über die Klassenauswahl gemacht.

Wir haben euch deshalb gefragt, welche der insgesamt 15 Klassen ihr als erstes ausprobiert - und das habt ihr geantwortet. Wenn ihr euch über diese Zahl wundert, weil ihr zuletzt die Beta von Lost Ark ausprobiert habt, dann seht euch unseren Artikel an, in dem wir alle Neuerungen seit der Beta vorstellen:

Nun aber geschwind weiter zu den Umfrage-Ergebnissen!

Das sind eure Lieblings-Klassen

Ein großer Teil der GameStar-Leserinnen und Leser bevorzugt offenbar das Schwert - und begibt sich damit auch gleich ganz nach vorne ins Schlachtgetümmel, um den Feinden ordentlich auf die Rübe zu hauen: Denn ganz vorne liegen in unserer Umfrage die beiden Klassen Paladin (14 Prozent, 502 Stimmen) und Berserker (12 Prozent, 439 Stimmen), die beide ausschließlich auf den Nahkampf setzen, wenn auch der Paladin gelegentlich auf Magie zurückgreift.

Vielleicht hat euch ja der Trailer zu diesen Klassen so sehr begeistert, dass ihr gleich selbst zuschlagen wollt, hier könnt ihr ihn auch sehen:

Damit hat übrigens die übergeordnete Klasse der Krieger auch die größte Anhängerschaft unter euch, die Verteilung der fünf Basisklassen sieht nämlich folgendermaßen aus:

Krieger (32 Prozent, 1163 Stimmen) Assassinin (19 Prozent, 685 Stimmen Magierin (16 Prozent, 593 Stimmen) Kanonier (15 Prozent, 536 Stimmen) Kampfkünstlerin/Kampfsportler (13 Prozent, 440 Stimmen)

Der Nahkampf scheint also generell sehr beliebt bei unseren Leserinnen und Lesern zu sein: Wenn ihr euch nicht brüllend auf den Feind stürzt, dann setzt ihr am liebsten als Assassinin auf Geschwindigkeit, um euren Gegnern einen Dolch, beziehungsweise ein Schwert in den Rücken zu rammen.

Aber auch Magie ist euch offenbar kein Fremdwort: Immerhin gehört die Zauberin laut Umfrage zu einer der beliebtesten Unter-Klassen und vereint auf Platz vier zehn Prozent (367 Stimmen) der Befragten hinter sich.

Auch Kanoniere und Kampfkünstlerinnen finden sich dann einige unter unseren Leserinnen und Lesern. Insgesamt ergibt sich ein recht vielfältiges Bild, bei dem keine Klasse vollkommen untergeht. Klarer Favorit sind trotzdem die beiden Kriegerklassen Paladin und Berserker.

Ihr fragt euch, wie gut eure Klasse im Kampf gegen andere Spieler abschneidet? Dann lest am Besten unseren Guide zum Thema:

Was euch noch bewegt

Natürlich kann eine Umfrage mit ihren Auswahlmöglichkeiten nur begrenzt abbilden, was ihr über die Klassen von Lost Ark denkt. Deswegen habt ihr auch fleißig unsere Umfrage kommentiert und wir wollen euch hier noch einmal zu Wort kommen lassen.

User MettDamon bringt offenbar auf den Punkt, was einige unserer Leserinnen und Leser denken. Die Fähigkeiten der Seelenfaust (Unterklasse der Kampfkünstlerin) erinnert ihn stark an Dragonball:

Leute was los mit euch? hätte gedacht Seelenfaust wäre weiter oben. ^^ Das ist voll die Nostalgie-Klasse zu Dragonball! Die kann das Kamehameha, Final Flash, Genkidama (ja okay, die Laser-Fingerpistole von Freezer hat sie auch drauf :D) Und nicht zu vergessen: die Auras, die aussehen wie SSJ und SSJ 2!

Das Ergebnis unserer Umfrage spiegelt natürlich auch nicht die Entscheidungsschwierigkeiten wieder, die manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Auswahl ihrer Klasse hatten und vielleicht immer noch haben. So bemerkt etwa Umbrella-Corporation, offenbar auch Dragonball-Fan:

Ich weiß es schlichtweg noch nicht. Es gibt zu viele Favoriten. Das Bauchgefühl wird nachher wohl zwischen Seelenfaust (weil Son Goku Vibes <3), Pala, Zauberin oder Schattenjägerin entscheiden.

Wenn auch ihr euch noch nicht für eine Klasse entscheiden konntet, dann probiert doch mal, ob unser Quiz euch hier die gewünschte Antwort liefern kann:

Auf Unverständnis stößt bei einigen von euch auch der Genderlock, dass also manche Klassen nur mit weiblichen und andere nur mit männlichen Charakteren gespielt werden können. Das ist zwar Gang und Gäbe bei koreanischen MMOs und deshalb für viele Spieler keine Überraschung. Trotzdem sind manche Leserinnen und Leser offenbar enttäuscht, so schreibt zum Beispiel Thyme:

Jobs sind nach Geschlecht vorgegeben? In welchem Jahr sind wir denn bitte... Mega Lame.

Was haltet ihr von den Umfrageergebnissen? Seid ihr überrascht, dass eure Lieblingsklasse so beliebt ist, oder habt ihr schon vorhergesehen, dass die Kriegerklassen dominieren? Schreibt eure Gedanken gerne in die Kommentare!