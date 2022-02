Lost Ark: Mit welcher Klasse startet ihr ins Online-Rollenspiel?

Die ersten Spieler stehen schon ganz hibbelig in den Startlöchern. Denn Lost Ark öffnet am 8. Februar um 18 Uhr deutscher Zeit endlich die Tore von Arkesia - zumindest für die Vorbesteller der Founder Packs. Am 11. Februar, ebenfalls um 18 Uhr, geht es dann auch für alle anderen los. Ab da ist Lost Ark auch in Europa und Nordamerika kostenlos für alle spielbar.

Alle Infos zu Pre-Load, Head-Start und Launch könnt ihr in folgendem Artikel nachlesen:

86 4 Mehr zum Thema Ab wann geht's los? Preload und Release-Uhrzeit stehen jetzt fest

Wir möchten jetzt pünktlich zum Release von euch wissen: Mit welcher Klasse stürzt ihr euch als erstes ins Abenteuer? Falls ihr noch nicht wisst, welche Klasse zu euch passt, haben wir ein kleines Persönlichkeitsquiz für euch zusammengestellt. Ihr habt schon einen ganz genauen Plan? Dann geht es hier direkt zur Abstimmung!

Die Klassen von Lost Ark

In Lost Ark müsst ihr euch zu Spielbeginn zunächst für eine von fünf Basisklassen entscheiden und euch damit auf einen grundlegenden Spielstil festlegen. Mit Level 10 könnt ihr euch dann für eine der insgesamt 15 weiterführenden Unterklassen entscheiden, die alle jeweils eigene Angriffsmuster und Spezialfähigkeiten mitbringen.

Die Basisklassen sind im MMO jeweils an ein Geschlecht gebunden - Krieger sind beispielsweise männlich, Magierinnen immer weiblich. Die Klassen Kanonier und Kampfkünstlerin/-sportler gibt es jeweils in einer männlichen und in einer weiblichen Ausführung.

Krieger/Warrior (männlich) Berserker

Ein mächtiger Nahkämpfer mit starker Verteidigung, der mit seinem Großschwert in den Kampf zieht. Paladin

Ausgestattet mit Schwert und einem heiligen Buch teilt der Paladin physischen und magischen Schaden im Nahkampf aus. Pistolenlanzer/Gunlancer

Als Tank setzt der Pistolenlanzer in erster Linie auf Verteidigung und den Schutz seiner Gruppe.

(männlich)

Magierin/Mage (weiblich) Zauberin/Sorceress

Diese mächtige Magierin beherrscht Zauber, die auf den drei Elementen basieren und großen Flächenschaden verursachen können. Bardin

Die Angriffskraft der Bardin ist zwar vergleichsweise schwach, ihre Heilfähigkeiten machen sie aber zu einem guten Support-Charakter für euer Team.

(weiblich)

Kanonier/Gunner (männlich und weiblich) Artillerist (männlich)

Diese Klasse fährt mit schwerer Artillerie auf. Ihre fehlende Schnelligkeit machen sie durch schwere Panzerungen und mächtige Waffen wieder wett. Scharfschütze/Sharpshooter (männlich)

Mit Pfeil und Bogen fügt der Scharfschütze Gegnern aus der Entfernung Schaden zu. Kunstschütze/Dead Eye (männlich)

Im Arsenal des Kunstschützen finden sich zwei Pistolen, ein Gewehr und eine Schrotflinte, mit denen sie kunstvoll vor ihren Gegnern jonglieren. Kunstschützin/Gunslinger (weiblich)

Mit ihren kunstvollen Fertigkeiten fügt die Kunstschützing einzelnen Gegnern, aber auch Gegnermassen Schaden zu. Mit flinken Saltos kann sie sich zudem aus brenzligen Situationen retten.

(männlich und weiblich)

Kampfkünstlerin/Kampfsportler/Martial Artist (männlich und weiblich) Seelenfaust/Soulfist (weiblich)

Diese Klasse wechselt zwischen Melee- und Fernangriffen. Neben physischen Angriffen und Feuerbällen, kanalisiert die Seelenfaust auch besondere Energie für ihren Spezialangriff. Kriegstänzerin/Wardancer (weiblich)

Mit flinken Kampfmanövern fügt diese Klasse ihren Gegnern physischen und elementaren Schaden zu. Scrapper (weiblich)

Die Angriffe diese mit einem schweren Panzerhandschuh bewaffneten Klasse teilen sich in zwei Gruppen auf und beziehen jeweils zwei unterschiedliche Formen von Energie. Kriegsmönch/Striker (männlich)

Diese Klasse nutzt elementare Angriffe und blitzschnelle Luft-Kombos gegen ihre Feinde.

(männlich und weiblich)

Assassinin (weiblich) Todesklinge/Death Blade

Ganze drei Schwerter führt diese Assassinen-Klasse mit sich. Dabei schwingt sie für ihre Angriffe abwechselnd mit den schnellen Doppelklingen und dem Langschwert. Schattenjägerin/Shadow Hunter

Diese Klasse hat die Fähigkeit, eine Dämonenform anzunehmen und damit ihre Angriffskraft, Gesundheit und Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

(weiblich)

Zum EU-Release sind bei uns allerdings noch nicht alle Klassen verfügbar. In der koreanischen Version von Lost Ark, die bereits 2018 ihren Release feierte, können Spieler aus mittlerweile 21 Klassen wählen. Ob und wann diese auch nach Europa kommen, ist noch nicht bekannt.

Wie beispielsweise die Magier-Klasse in Aktion aussieht, seht ihr im folgenden Trailer:

Stimmt jetzt ab für eure bevorzugte Klasse

Habt ihr euch schon für eine der 15 Klassen entschieden? Dann stimmt jetzt in unserer Umfrage ab und verratet uns, mit wem ihr zum EU-Release von Lost Ark einsteigt:

Welche Klassen sich besonders im PvP lohnen, erklärt euch unser Guide zur PvP Tier List. In unserer Übersicht findet ihr zudem noch mehr Guides und Tipps zum Online-Rollenspiel. Und in unserem Artikel zum inoffiziellen deutschen Server erfahrt ihr, wie ihr in Lost Ark deutschsprachige Mitspieler findet.