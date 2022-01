In weniger als zwei Wochen geht’s los: Mit Lost Ark startet das aktuell meisterwartete neue MMORPG bei uns in Europa – und wie wir immer wieder aus euren Kommentaren herauslesen können, können viele von euch den Release kaum noch abwarten.

Jetzt’s gibt’s für alle Wartenden gute Nachrichten: Publisher Amazon hat nun die genaue Uhrzeit für den Start der EU-Version bekanntgegeben. Wann ihr Lost Ark preloaden könnt, die Release-Uhrzeit für Käufer der Founder Packs und normale Spieler und was ihr sonst noch alles Wichtiges zu den EU-Servern wissen müsst, erklären wir in diesem Artikel.

Lost Ark: Alle wichtigen Infos zum Launch

Preload: Ab wann könnt ihr Lost Ark downloaden?

Am 7. Februar 2022 um 18 Uhr deutscher Zeit beginnt der Pre-Download von Lost Ark. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr den Release-Client von Lost Ark unter PlayLostArk.com oder auf Steam herunterladen. Nach dem Download habt ihr allerdings noch keine Möglichkeit, einen Charakter zu erstellen oder euch einen Charakternamen zu reservieren.

Release-Uhrzeit: Wann geht es genau los?

Wie ihr sicherlich mittlerweile wisst, wird Lost Ark am 11. Februar 2022 veröffentlich. Wer eines der Founder Packs gekauft hat, darf bereits drei Tage früher – also am 8. Februar – in die Spielwelt Archesia abtauchen.

Der Zugang soll an beiden Tagen ab 18 Uhr deutscher Zeit möglich sein. Je nachdem, wie groß der Spieleransturm ausfällt, kann es aber womöglich etwas dauern, bis ihr wirklich auf die Server kommt.

Alle wichtigen Infos zu den Founder Packs, die euch den Frühzugang verschaffen, bekommt ihr übrigens in folgendem Artikel:

199 5 Lost Ark Alle Founder's Packs erklärt - was genau bringt mir das?

Namen sichern: Wie geht das?

Die Inhalte von Lost ark laufen euch nicht weg, wenn ihr nicht direkt zum Launch am Start seid – gute Charakternamen möglicherweise aber schon. Pro Server gibt es jeden Namen nur einmal. Wer sich also einen beliebten oder häufig vorkommenden Namen für seinen Charakter sichern will, muss schnell sein.

Um sich den gewünschten Namen reservieren zu können, müsst ihr die Charaktererstellung vollständig abschließen. Erst wenn euer Held oder eure Heldin auch in der Charakterübersicht auftaucht, könnt ihr sicher sein, euch den Namen gesichert zu haben. Dies geht aber frühestens nach dem Launch am 8. Februar um 18 Uhr, nicht bereits nach abgeschlossenem Preload von Lost Ark.

Achtung: Solltet ihr einen Charakter löschen, wird der Name nicht umgehend wieder freigegeben. Gebt also besonders Acht auf die Wahl der richtigen Klasse, denn diese lässt sich nicht mehr ändern – das Aussehen hingegen schon, allerdings nur für Echtgeld.

Die wirklich komplexe Charaktererstellung, die kaum Wünsche offen lässt, könnt ihr euch in folgendem Trailer ansehen:

Alle Infos zu den Servern

Insgesamt wird es zum Launch von Lost Ark neun verschiedene Server in Europa geben. Falls ihr euch also schonmal mit Freunden oder anderen GameStar-Lesern verabreden wollt, könnt ihr aus der folgenden Liste wählen:

Neria

Kadan

Trixion

Calvasus

Thirain

Zinnervale

Asta

Wei

Slen

Dedizierte deutsche Server gibt es leider nicht. Stattdessen werdet ihr auf Mitspieler aus allen möglichen europäischen Ländern treffen. Falls ihr deutsche Mitspieler sucht, wird es aber garantiert dutzende deutschsprachige Gilden auf jedem Server geben. Einer Gilde beizutreten bringt ohnehin viele Vorteile, die wir euch in unserem großen Gilden-Guide erklären:

Lost Ark So gründet ihr eine Gilde - und welche Vorteile das hat

Wollt ihr mit anderen GameStar-Lesern zusammenspielen? Dann nutzt doch die Kommentarfunktion oder sprecht euch im Lost Ark Thread im GameStar-Forum ab!