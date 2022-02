Lost Ark kämpft auch über eine Woche nach dem Headstart Release weiterhin mit überfüllten Servern und stundenlangen Warteschlangen. Heute, am 17. Februar 2022, soll ein entscheidender Schritt dabei helfen, diese zu verringern - denn Lost Ark bringt nicht nur einen neuen Patch, sondern öffnet die neue EU-Serverregion namens Westeuropa.

Alles, was ihr zu den Westeuropa-Servern wissen müsst

Wann startet die neue Serverregion Westeuropa?

Die neue Region Westeuropa ist ab sofort im Spiel zu finden. Ihr könnt die Serverregion schon auswählen, jedoch gibt es hier bislang noch keine Server, wie ihr in folgendem Screenshot sehen könnt:

Amazon hat noch nicht bekanntgegeben, wann genau die Server hier online gehen. Auch über die Anzahl oder die Servernamen der Westeuropa-Region ist noch nichts bekannt. Sobald die Server verfügbar sind, lassen wir es euch natürlich in diesem Artikel wissen.

Neue Serverregion – was bedeutet das überhaupt?

Da es sich bei Westeuropa um eine komplett neue Serverregion handelt, wird keinerlei Fortschritt, den ihr möglicherweise bereits auf den mitteleuropäischen Servern erzielt habt, übernommen. Viel mehr noch: Es gibt auch keine Möglichkeit, um mit anderen Spielern aus dieser Region zusammenzuspielen.

Solltet ihr also ein Founder’s Pack gekauft oder Twitch Drops bekommen und diese bereits eingelöst haben, könnt ihr diese nicht in die neue Serverregion mitnehmen. Auch regionsweite Währungen wie Silber und Blaue Kristalle bleiben in Mitteleuropa. Lediglich die Echtgeldwährung Königliche Kristalle soll regionsübergreifend, also auch auf den neuen Servern, nutzbar sein.

Allen Käufer eines Founder’s Packs wird Amazon übrigens ein zweites Founder’s Pack zur Verfügung stellen – mehr dazu erfahrt ihr in folgendem Artikel:

Für wen lohnt es sich, auf den Westeuropa-Servern zu spielen?

Die neue Serverregion soll sich an Spieler richten, die auf der bisherigen Region Mitteleuropa bislang noch keinen Charakter erstellt oder sich anderweitig auf einen der aktuellen Server festgelegt haben – etwa durch Freunde oder eine Gilde.

Werden die Warteschlangen auf Asta und Co. jetzt kürzer?

Viele Spieler haben bereits viel Zeit und Geld in Form eines Founder’s Packs in ihre bisherigen Charaktere gesteckt. Dass nun ein entscheidender Teil dieser Spieler die Serverregion wechselt, nur um den Warteschlangen zu entgehen, halten wir deshalb für unwahrscheinlich.

Große Veränderungen an den Warteschlangen erwarten wir also erstmal nicht. Allerdings könnten sich die Loginserver etwas entspannen, die zu Stoßzeiten regelmäßig den Fehler 10027 wegen extremer Serverbelastung ausspucken.

Wie sich die Lage auf den Servern entwickelt, halten wir für euch wie immer in unserem Serverstatus-Ticker fest:

Im Zuge der morgendlichen Serverwartung wurde ein kleines, rund 300 Megabyte großes Update veröffentlicht, in denen die Entwickler hauptsächlich Bugfixes liefern. Wir haben die Patch Notes für euch übersetzt: