Es regt sich etwas bei der Mafia-Reihe. Nachdem bereits in der Vergangenheit Hinweise auf potentielle Remasters und Definitive Editions von Mafia 2 und 3 auftauchten, gab nun der offizielle Twitter-Kanal des Spiels das erste Lebenszeichen seit zwei Jahren von sich.

Der Kanal war zuletzt im August 2018 aktiv. Doch spät am Abend des 10. Mai 2020 postete dieser das einfache Wort »Familie.« Und seitdem läuft die Gerüchteküche auf Hochtouren.

Was steckt dahinter?

Während Fans der Reihe wahrscheinlich sehnsüchtig auf einen vierten Teil warten, ist die Ankündigung eines solchen eher unwahrscheinlich. Wir rechnen viel eher mit der offiziellen Enthüllung eines Remaster zu Mafia 2 und Mafia 3 und möglicherweise eines Reboots.

Hinweise auf diese tauchten zum ersten Mal 2019 auf, nachdem der Publisher Take-Two sich die Markennamen »Mafia 2« und »MAFIA« schützen lies. Zudem fand man im April 2020 Einträge für eine Mafia 2 und Mafia 3 Definitive Edition bei dem koreanischen Pendant zur USK.

Noch wahrscheinlicher wird diese Vermutung angesichts der Tatsache, dass Mafia 2 dieses Jahr 10 Jahre alt wird: Ursprünglich erschien es in Europa am 27. August 2010. Eine Neuauflage zum Geburtstag wirkt durchaus passend.

Kommt vielleicht auch Mafia 4?

Wir gehen nicht davon aus, dass Take Two bereits jetzt ein Mafia 4 offenbaren wird. Denn im Gegensatz zu den Remastern gab es in der Vergangenheit keinerlei Hinweise auf ein solches Projekt. Allerdings ist es möglich, dass diesem mit den Definitive Editions der Weg geebenet werden soll.

Was auch immer Take 2 ankündigen wird, allzu lange sollten wir nicht mehr auf die offizielle Enthüllung warten müssen. Geoff Keighley wird am 12. Mai im Rahmen des Summer Game Fest ein Spiel ankündigen. Dabei könnte es sich um ein Mafia-Remaster handeln.