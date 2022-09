Mafia geschenkt: Bei Steam gibt es jetzt eines der besten Spiele aller Zeiten kostenlos

Möchtegern-Mafiosi und solche, die es werden wollen, aufgepasst: Auf Steam gibt es ab sofort Mafia geschenkt! Allerdings habt ihr nur ein paar Tage Zeit, um den Open World-Klassiker kostenlos in eure Bibliothek zu packen. Wie ihr das anstellt und wie lange die Gratis-Aktion läuft, fassen wir für euch in dieser Übersicht zusammen.

Mafia kostenlos bei Steam - alle Infos

So sichert ihr euch Mafia kostenlos

Um Mafia für lau eurer Steam-Bibliothek hinzuzufügen, müsst ihr einfach nur die folgenden Schritte befolgen:

Loggt euch mit eurem Account bei Steam ein

Ruft die offizielle Seite von Mafia auf

Klickt nun auf »Holen«, wo normalerweise »In den Warenkorb« steht. Mit einem Rabatt von 100 Prozent zahlt ihr keinen Cent.

So lange habt ihr Zeit

Die Gratis-Aktion zu Mafia läuft nur ein paar Tage. Ihr solltet euch also ranhalten, um das Gangster-Spiel kostenlos eurer Bibliothek hinzuzufügen. Die konkreten Termine dafür lauten wie folgt:

Kostenlos ab: dem 1. September 2022 um 19 Uhr nach deutscher Zeit

dem 1. September 2022 um 19 Uhr nach deutscher Zeit Kostenlos bis: dem 5. September 2022 um 19 Uhr nach deutscher Zeit

Das erwartet euch mit Mafia

Ja, Mafia hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. 20, um genau zu sein. Immerhin wurde das erste Spiel der Gangster-Reihe am 4. September 2002 erstmals in Deutschland für den PC veröffentlicht. Trotzdem handelt es sich weiterhin um eines der besten Spiele aller Zeiten (bei uns auf Platz 20), das jedes Mal aufs Neue eine kleine Zeitreise wert ist.

Gerade die Story und Atmosphäre von Mafia können heute noch überzeugen. Wir schlüpfen in die Rolle des Taxifahrers Tommy, der fast versehentlich Karriere in der titelgebenden Verbrecherorganisation macht. Für das Spiel standen natürlich bekannte Filmklassiker wie zum Beispiel Die Sopranos, Scarface oder Der Pate … Pate.

Vom Gameplay her spielt sich natürlich nicht mehr alles ganz so rund, wie man es noch vor knappen 20 Jahren wahrgenommen hat, aber dafür gibt es ja die famose Definitive Edition, die unserer Meinung nach zu den besten Remakes überhaupt zählt. Was genau euch da erwartet, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test mitsamt Video-Review zur Mafia-Neuauflage.

Aber zurück zum Thema: Wir haben bereits 2020 das originale Mafia genauer unter die Lupe genommen. Wie sich der Open World-Klassiker nach aktuellen Maßstäben spielt und ob das überhaupt noch Spaß macht, erfahrt ihr in dem folgenden Artikel:

Warum Mafia gerade verschenkt wird

Dass das allererste Mafia gerade verschenkt wird, hat einen guten Grund. Publisher 2K feiert das 20. Jubiläum der Gangster-Reihe, weswegen deren Debüt auf der Valve-Plattform kostenlos angeboten wird.

Außerdem wurde erst kürzlich bekannt gegeben, dass sich Mafia 4 offiziell bei Entwickler Hangar 13 in Arbeit befindet. Was wir bisher über die Fortsetzung der Open World-Spiele mit Gangster-Setting wissen, haben wir für euch in der folgenden Meldung zusammengefasst:

Was sind eure liebsten Erinnerungen an das erste Mafia? Werdet ihr euch mit der Gratis-Aktion auf Steam erneut in das altbekannte Lost Heaven wagen? Oder spielt ihr so den Gangster-Klassiker zum allerersten Mal? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!