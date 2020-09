Mit Zendikar kehrt Magic auf eine seiner beliebtesten Welten zurück - und bringt damit auch einige klassische Mechaniken zurück! Eine davon seht ihr auf unserer exklusiven Preview-Karte zum Set:

Murasa Sproutling

Creature - Plant Elemental



Kicker 1G (You may pay an additional 1G as you cast this spell)



When Murasa Sproutling enters the battlefield, if it was kicked, return target card with a kicker ability from your graveyard to your hand.



The seeds of memory grow eternal.