Zu viele Rückschläge können selbst das pompöseste Großmaul brechen - nachdem Maurice in der letzten Runde Magic Nights blind vor Rache nicht einmal das richtige Deck einsteckte, muss er sich nun dringend wieder als souveräner Kartenprofi etablieren. Vielleicht hilft es da, dass sein Nemesis Marco diesmal gar nicht dabei ist?

Wann? Dienstags um 19 Uhr

Dienstags um 19 Uhr Wo? Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters & Explosions

Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters & Explosions Wer spielt? Maurice, Jochen, Stefan und Alex

Maurice, Jochen, Stefan und Alex Welche Commander treten an? Niv-Mizzet der Parun (Maurice), Mayael die Anima (Jochen) Muldrotha die Gräberflut (Stefan), Tuvasa die Sonnenbeschienene (Alex)

In Magic Nights hauen wir uns jeden Dienstag um 19 Uhr live die Karten um die Ohren und treten in epischen Vierspieler-Partien gegeneinander an. Gespielt wird der Commander-Modus, will heißen: Die spektakulärsten Züge, die größten Gefechte und jede Menge fieser Intrigen!

Wer die bisherigen Folgen verpasst hat, kann sie alle im MAX-Archiv nachholen. Oder sich die jüngste direkt hier anschauen:

