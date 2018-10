Geniale Strategien, niederträchtigster Verrat und Blutfehden bis auf den letzten Lebenspunkt: Eine gute Commander-Partie in Magic: The Gathering ist in Sachen purer Unterhaltung kaum zu schlagen, und das gibt es in unserem kommenden Livestream Magic Nights! Am Dienstag um 19 Uhr tritt Redaktions-Kartenveteran Maurice gegen Ritterfürst Jochen und Nerdkultur-Virtuose Marco zum ehrbaren Dreikampf an. Wir spielen um die zwei Stunden lang eine komplette Runde Multiplayer live auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions.

Davor wärmen sich Marco und Maurice schonmal mit einem klassischen Nerdkultur-Livestream auf und diskutieren von 18 bis 19 Uhr über die neue Star-Wars-Serie The Mandalorian und den eingestellten Boba-Fett-Film. Von dort geht es direkt mit Magic Nights los.

Seid ihr dabei? Feuert euren Favoriten im Chat an, stellt ihm Fragen - oder erklärt ihm, was er da für einen Unsinn zusammenspielt und wie er gefälligst noch gewinnen kann! Wir freuen uns auf euch!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch