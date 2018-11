Große Töne hatte Maurice in der ersten Runde Magic Nights gespuckt - aber letztlich konnte er Marcos erbarmungslosem Ansturm nicht standhalten und am Ende setzte sich König Jochen die Siegerkrone auf. Wird die Schlacht diesmal eine andere Wendung nehmen? Schaltet um 19 Uhr auf unserem Twitchkanal MAX ein, um es herauszufinden!

Jede Woche am Dienstagabend kommen wir in Magic Nights am Kartentisch für eine epische Multiplayer-Schlacht Magic: The Gathering zusammen. Gespielt wird der Commander-Modus, will heißen: Riesige Decks, legendäre Anführer und die längsten und spektakulärsten Partien, die Magic zu bieten hat! Gepaart mit jeder Menge Intrigen und Tischpolitik, weil mehr als zwei Spieler dabei sind und am Ende doch nur einer als Sieger vom Platz gehen kann.

Diesmal werden wir übrigens mit vier Spielern antreten, damit sich noch mehr Fronten bilden und verschieben können und das Match dynamischer wird. Wer sich bis dahin noch einmal die erste Runde anschauen möchte oder sie verpasst hat, findet sie im MAX-Archiv:

Magic Nights #1: Scarab-God, Meren & die Boros-Riesen von MONSTERSANDEXPLOSIONS auf www.twitch.tv ansehen

Seid auch bei der zweiten Folge wieder dabei, wir freuen uns auf euch!