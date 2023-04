Magic: The Gathering hat jetzt zum ersten Mal seit über 16 Jahren einen neuen Kartentyp

Die neuen Schlachtkarten führen den nunmehr siebten Kartentyp in Magic ein.

Wer sich bald ein neues Kartenset oder einen Booster zu Magic: The Gathering holt, kann darin womöglich eine gänzlich neue Art an Karte entdecken. Denn seitdem am 21. April 2023 das neue Erweiterungsset Marsch der Maschinen veröffentlicht wurde, existiert ein vollständig neuer Kartentyp.

Eine bemerkenswerte Tatsache, selbst wenn Magic mittlerweile jährlich komplett neue Mechaniken einführt. Bei den meisten davon handelt es sich aber lediglich um besondere Schlüsselwörter, die existente Kartentypen für ihre Effekte verwenden. Zu den bisherigen Kartenytpen zählten:

Länder

Kreaturen

Verzauberungen

Artefakte

Spontanzauber

Hexereien

Planeswalker

Zu den ursprünglichen Kartentypen zählten bei der Veröffentlichung von Magic vor über 30 Jahren nur die ersten sechs. 2007 kamen dann die Planeswalker als komplett neuer Kartentyp hinzu und prägen das Spiel bis heute. Ab sofort existiert außerdem ein siebter Typ: die Schlachtkarten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das können die neuen Schlachtkarten

Die Schlachtkarten stehen in einem engen Zusammenhang zur aktuellen Meta-Story rund um Magic, in der es um eine gewaltige Invasion Phyrexias sämtlicher Welten des Mulitversums geht. Das zieht erwartungsgemäß viele Gefechte und Belagerungen nach sich, die mithilfe der neuen Schlachtkarten abgebildet werden.

Schlachtkarten sind doppelseitige Karten, die vordergründig die Belagerung einer Landschaft darstellen und auf der Rückseite eine Kreatur oder Hexerei. Um den Effekt oder die Karte auf der Rückseite beschwören zu können, müsst ihr eure Schlacht überwinden.

Rückseite Vorderseite

Dafür könnt ihr diese Karten selbst angreifen oder mithilfe von Effekten dafür sorgen, dass ihre Verteidigung sinkt. Schlachten können meist auf eine bestimmte Art und Weise angegriffen werden, aktuell gibt es aber nur Belagerungen. In diesem Fall kann einer eurer Gegner als Verteidiger Monster einsetzen, um Schaden an der Schlacht abzuwenden.

Natürlich ist geplant, in Zukunft neben Belagerungen noch weitere Schlachttypen ins Spiel zu bringen. Ihr könnt also gespannt sein zu sehen, wie dieser neue Typ das Spiel in Zukunft prägt.

Was haltet ihr von den neuen Schlachten? Habt ihr sie schon selbst gesehen und ausprobiert? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!