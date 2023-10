Manor Lords: Die Aufbauhoffnung hat endlich einen Release-Termin und große Neuigkeiten

Als Adeliger herrscht ihr in Manor Lords über eure Ländereien, und zwar ab April 2024.

Merkt euch den Namen Manor Lords! Denn dieses Aufbauspiel könnte bald schon großflächig von sich reden machen. Das Projekt von einem einzelnen Entwickler steht bereits jetzt schon auf der Wunschliste vieler Spielerinnen und Spieler und hat bereits mit einer Demo gezeigt, dass da etwas Außergewöhnliches auf uns zukommt.

Seit Jahren warten Fans nun schon darauf, endlich einen Release-Termin zu erfahren und jetzt ist es endlich so weit. Auf der Xbox Partner Preview wurde tatsächlich ein Datum genannt, an dem Manor Lords in den Early Access geht:

Am 26. April 2024 erscheint das Aufbauspiel bei Steam und GOG - und tatsächlich im Xbox Game Pass. Für unseren Mittelalter- und Aufbau-Experten Fabiano ist es damit jetzt schon der spannendste Release des nächsten Jahres:

Von Anfang an im Game Pass

Ursprünglich galt das Jahr 2023 noch als grober Richtwert für eine Veröffentlichung, jetzt ist klar, dass das Spiel erst 2024 erscheint. Dafür aber immerhin auch im Game Pass und das ist gleich aus zwei Gründen eine sehr gute Nachricht.

Da das Spiel im Game Pass erscheint, müssen Abonnenten des Services nicht extra draufzahlen, um das Aufbauspiel direkt spielen zu können. Das könnte also einiges an Geld sparen. Eine Integration in den Game Pass untermauert nochmal den Eindruck, dass dieses Spiel durchaus seine Versprechungen einhalten könnte. Lange war ja nicht klar, ob der einzelne Entwickler die Aufgabe wirklich stemmen kann. Jetzt scheint es so, als würde zumindest Microsoft daran glauben.

1:57 Manor Lords enthüllt im Trailer Early-Access-Release und Game-Pass-Integration

Wie lange das Spiel nach dem Release im Early Access verbleiben wird, ist momentan noch nicht bekannt. Normalerweise dauern derartige Vorabphasen ja etwa ein Jahr, manchmal aber auch etwas länger. Dafür hilft das zusätzliche Feedback dann aber hoffentlich dabei, Manor Lords noch weiter zu verbessern.

Übrigens wird das Spiel am 24. April fürs Erste nur im Game Pass für den PC landen, dabei soll es aber nicht bleiben. Es wurde neben dem Release-Tag auch eine Konsolenversion angekündigt, die aber erst später erscheinen soll und noch keinen Termin hat.

Was für ein Spiel wird Manor Lords?

Manor Lords könnte eines der interessantesten Aufbauspiele des Jahres werden und verbindet Elemente aus Klassikern wie Anno mit Echtzeit-Schlachten wie bei Total War. Vor allem legt das Spiel aber großen Wert darauf, sich so nah wie möglich an aktuellen Stand der historischen Wissenschaft auszurichten. Es wird also ein höchstmögliches Maß an Authentizität angestrebt. Wir haben bereits in der Vergangenheit häufig über Manor Lord berichet:

Im Kern geht es darum, dass ihr als mittelalterlicher Grundherr über verschiedene Ländereien gebietet, dort Dörfer aufbaut und diese dann miteinander Handel treiben. Es kann aber auch zu militärischen Konflikten kommen, die oft auf dem Rücken der arbeitenden Bevölkerung ausgetragen werden. Hier gilt es clever zu managen, wie viele Bürger ihr von den Feldern abzieht und wie viele sich um die Versorgung kümmern.

Freut ihr euch auf Manor Lords oder seid ihr noch skeptisch? Was wünscht ihr euch genau von diesem Aufbauspiel und werdet ihr es im Game Pass spielen? Verratet es uns in den Kommentaren!