Ein einzelner Spieler trotzt dem Server-Aus für 3DS und Wii U, bleibt einfach über 200 Tage weiter online

Das Wettrennen bei Mario Kart 7 ist vorbei - jetzt aber wohl endgültig.

Es ist vorbei. Jetzt offenbar endgültig. Bereits im Frühjahr 2024 hatten wir darüber berichtet, dass einige wenige Fans eisern an alten Konsolen festhalten. Und das trotz drohender Server-Abschaltungen im April.

Fans auf der ganzen Welt fanden kreative Wege, um ihre Lieblingstitel weiterzuspielen - und damit länger als eigentlich geplant. Doch nun hat auch der vermutlich letzte Spieler des Nintendo 3DS seine Verbindung zu Mario Kart 7 getrennt – allerdings wohl nicht ganz freiwillig.

»Ruhe in Frieden, Nintendo Network.«

Der Spieler Fishguy6564 spielte auch nach der Abschaltung der Online-Funktionen der Wii U und des 3DS weiterhin Mario Kart 7. Laut dem Portal Gamesradar, dem er im August 2024 ein Interview gab, war er der letzte bekannte Spieler mit einer Serververbindung.

Mit einem Trick umgingen Fishguy6564 und ein anderer Spieler die Abschaltung der Server. Seitdem zog ein Bot auf Fishguys Handheld seine einsamen Runden. Und das für 210 Tage am Stück. Das Handheld war an eine Stromversorgung angeschlossen und in einem Schrank versteckt – damit niemand es anfassen konnte.

Doch nun ist es wohl vorbei. Auf X, vormals Twitter, postete Fishguy6564 ein Bild von seinem Handheld. Auf dem unteren Display wird ein Fehler angezeigt, zusammen mit der Aufforderung, das Gerät zu rebooten. Das Bild darüber ist eingefroren und zeigt ein Kart kurz vor der Ziellinie.

Die Überschrift des Posts lautet: »Das war's. Ruhe in Frieden, Nintendo Network.« Das X-Konto GaffsNotLaffs bestätigte, dass das Handheld den Geist aufgegeben hat und schreibt: »Wir können jetzt alle nach Hause gehen«. GaffsNotLaffs betreibt den Discord-Server Nintendo Network After Hours und hat seit der Server-Abschaltung Updates zu den verbleibenden Spielern gepostet.

Nach den Server-Abschaltungen harrten insgesamt acht eisernen Fans in verschiedenen Spielen aus. Einer schaffte es sogar nach der Abschaltung der Online-Dienste, erneut Pokémon Ultra Sonne zu starten.

Fishguy6564 hatte noch im August 2024 gesagt, dass sein Trick theoretisch unendlich lange funktioniere. Das Einzige, was ihn stoppen könnte, sei der Zusammenbruch seines Handhelds – und das ist jetzt passiert.