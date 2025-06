Umfrage: Welches ist das beste Mario Kart? Stimmt jetzt ab!

Welches Mario Kart macht das Rennen? Ihr entscheidet!

Manchmal fühlt es sich so an, als wäre Mario Kart so alt wie die Zeit selbst. Seit 1992 gefährden Hobby-Rennfahrerinnen und -Fahrer ihre lang gepflegten Freundschaften, indem sie sich gegenseitig mit Bananen und Panzern abwerfen. Über die Jahre sind neben vielen neuen Items zum Bedrängen unserer Konkurrenz auch reihenweise abgedrehte Pisten dazugestoßen.

Mit Mario Kart World ist jetzt der mittlerweile neunte Eintrag in die Hauptreihe erschienen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Ist neuer immer besser? Oder ist doch der Nostalgiefaktor der entscheidende Trumpf? Ihr entscheidet!

Stimmt ab: Was ist euer liebstes Mario Kart?

Zur Wahl stehen die neun Titel der Hauptreihe auf verschiedenen Plattformen. Daneben gab es zwar noch zahlreiche Arcade-Versionen und Spin-Offs, zum Beispiel für das Smartphone, aber für diese Umfrage wollen wir bei der Basis bleiben.

So haben sich die Teile über die Jahre entwickelt

Das grundlegende Spielprinzip von Mario Kart hat sich über die letzten 33 Jahre behauptet. Spieler wählen ihren Fahrer und treten auf verschiedenen Pisten gegeneinander an. Es gibt aber nicht nur den normalen Rennmodus als Grand Prix, sondern auch Zeitrennen und Kampfmodi.

Super Mario Kart : Der Startschuss der Reihe. Super Mario Kart glänzt noch in 2D auf dem SNES, mogelt aber durch den sogenannten Mode 7 einen 3D-Eindruck hervor. Spielbar sind acht Charaktere aus dem Mario-Universum, darunter zum Beispiel Mario, Peach und Toad. Hier gibt es bereits den Grand-Prix-Modus in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden (50 cc, 100 cc und 150 cc), Zeitrennen, das Match Race und den Battle Mode, bei dem man sich die Ballons vom Kart schießt. Allerdings konnte man maximal zu zweit spielen.

: Der Startschuss der Reihe. Super Mario Kart glänzt noch in 2D auf dem SNES, mogelt aber durch den sogenannten Mode 7 einen 3D-Eindruck hervor. Spielbar sind acht Charaktere aus dem Mario-Universum, darunter zum Beispiel Mario, Peach und Toad. Hier gibt es bereits den Grand-Prix-Modus in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden (50 cc, 100 cc und 150 cc), Zeitrennen, das Match Race und den Battle Mode, bei dem man sich die Ballons vom Kart schießt. Allerdings konnte man maximal zu zweit spielen. Mario Kart 64: Im Ableger für den N64 wird es zum ersten Mal dreidimensional. Die Umgebung wird größtenteils mit Polygonen dargestellt, die Fahrer treten aber noch in 2D aufs Gaspedal. Die Modi sind gleichgeblieben, es können jetzt aber vier statt nur zwei Spieler mitspielen. Aufgestockt wurde auch bei den Rennstrecken-Items. Hier wird zum Beispiel der von allen gehas- äh geliebte blaue Panzer eingeführt. In Mario Kart 64 hat außerdem Wario seinen ersten Racer-Auftritt. Kooper ist dafür vorerst aus dem Lineup rausgeflogen.

Von allen gefürchtet: Der blaue Panzer.

Mario Kart: Super Circuit : Der erste Ableger für eine Handheld-Konsole. Auf dem Gameboy Advance ist es möglich, über ein Linkkabel mit anderen zu spielen. Super Circuit hat außerdem einen neuen Spielmodus: Quick Run, ein VS-Modus für Einzelspieler, bei dem bereits freigeschaltete Strecken einzeln gegen Computer gefahren werden können. Hier können zudem zum ersten Mal Pisten aus einem Vorgänger-Teil freigeschaltet werden, in diesem Fall aus Super Mario Kart.

: Der erste Ableger für eine Handheld-Konsole. Auf dem Gameboy Advance ist es möglich, über ein Linkkabel mit anderen zu spielen. Super Circuit hat außerdem einen neuen Spielmodus: Quick Run, ein VS-Modus für Einzelspieler, bei dem bereits freigeschaltete Strecken einzeln gegen Computer gefahren werden können. Hier können zudem zum ersten Mal Pisten aus einem Vorgänger-Teil freigeschaltet werden, in diesem Fall aus Super Mario Kart. Mario Kart: Double Dash: Auf dem Game Cube ist dann Teamwork gefragt. Double Dash verteilt die Verantwortung für einen Rennsieg auf zwei Spieler: einen, der das Kart steuert und einen, der Items auf Konkurrenten abfeuert. Hier werden erstmals auch individuelle Karts für die Fahrer eingeführt, die jetzt auch in 3D dargestellt werden. Zur Auswahl sehen in Double Dash insgesamt ganze 20 Fahrer, darunter Neuzugänge wie Baby Mario, Daisy und Waluigi. Auch Kooper ist zurückgekehrt.

Es gibt zwar heutzutage keine Teams mehr, die Wahl eures Fahrers ist in Mario Kart World aber trotzdem relevant:

4:32 Mario Kart World: Sören zeigt euch, wie unterschiedlich sich die Figuren auf der Rennstrecke fahren

Autoplay

Mario Kart DS : Dieser Teil lag zu seiner Zeit sicher vielen Schulbusfahrern in den Ohren. Für den Mehrspielermodus reichte es nämlich, wenn nur einer von acht Spielerinnen und Spielern im Besitz des Spiels war. Es gibt erstmals aber auch einen richtigen Online-Modus. Bei der Fahrerauswahl wird mit 13 Charakteren etwas kürzergetreten, dafür kann aber aus jeweils drei verschiedenen Karts gewählt werden. Shyguy (im DS-Download-Spiel) und Knochentrocken fahren hier ihr Mario-Kart-Debüt. Neu sind außerdem der Windschatten und Rennmissionen für Einzelspieler, die erstmals auch allein im Wettkampfmodus spielen können.

: Dieser Teil lag zu seiner Zeit sicher vielen Schulbusfahrern in den Ohren. Für den Mehrspielermodus reichte es nämlich, wenn nur einer von acht Spielerinnen und Spielern im Besitz des Spiels war. Es gibt erstmals aber auch einen richtigen Online-Modus. Bei der Fahrerauswahl wird mit 13 Charakteren etwas kürzergetreten, dafür kann aber aus jeweils drei verschiedenen Karts gewählt werden. Shyguy (im DS-Download-Spiel) und Knochentrocken fahren hier ihr Mario-Kart-Debüt. Neu sind außerdem der Windschatten und Rennmissionen für Einzelspieler, die erstmals auch allein im Wettkampfmodus spielen können. Mario Kart Wii: Auf der Wii bekommen wir erstmalig ein richtiges Lenkrad in die Hand. Per Motion Control oder mit dem Classic Controller steuern wir Karts und zum ersten Mal auch Motorräder. Über den Mario-Kart-Kanal der Wii sind zudem internationale Bestenlisten abrufbar. Auf der Fahrerbank eröffnen sich mit 26 Charakteren wieder richtig viele Möglichkeiten. Zum ersten Mal dabei sind unter anderem der Mii, Baby Peach, Rosaline und Knochen-Bowser.

Motorräder sind doch auch viel cooler.

Mario Kart 7 : Das Mario Kart auf dem 3DS führt Strecken aus anderen Franchises ein, zum Beispiel Wii Sports Resort und Donkey Kong Country Returns. Die Strecken bestehen zum ersten Mal zudem nicht nur aus drei Runden, sondern teilweise aus drei unterschiedlichen Abschnitten. Die Spieler können dabei noch mehr Abkürzungen finden und den neuen Gleitschirm sowie die Unterwasser-Turbine zum Einsatz bringen. Die Karts können in diesem Teil zum ersten Mal auch selbst vom Spieler modular zusammengestellt werden.

: Das Mario Kart auf dem 3DS führt Strecken aus anderen Franchises ein, zum Beispiel Wii Sports Resort und Donkey Kong Country Returns. Die Strecken bestehen zum ersten Mal zudem nicht nur aus drei Runden, sondern teilweise aus drei unterschiedlichen Abschnitten. Die Spieler können dabei noch mehr Abkürzungen finden und den neuen Gleitschirm sowie die Unterwasser-Turbine zum Einsatz bringen. Die Karts können in diesem Teil zum ersten Mal auch selbst vom Spieler modular zusammengestellt werden. Mario Kart 8 & Mario Kart 8 Deluxe : Zunächst für die WiiU entwickelt und später überarbeitet auf der Switch erschienen. Mario Kart 8 bringt am meisten neue Charaktere ins Spiel, insgesamt pesen 30 verschiedene Fahrer über die Pisten, darunter Neuzugänge wie Link, Melinda aus Animal Crossing, aber auch Mario-Urgesteine wie Lakito. Auch auf den Strecken werden neue Mechaniken eingeführt: Die bis zu 12 Fahrer können jetzt auch an Wänden und Decken entlang düsen und Kollisionen mit anderen sorgen für einen Temposchub. Mit allen DLCs kommt Mario Kart 8 zudem auf insgesamt 48 Strecken in 12 Cups, viele davon aus Vorgänger-Teilen.

: Zunächst für die WiiU entwickelt und später überarbeitet auf der Switch erschienen. Mario Kart 8 bringt am meisten neue Charaktere ins Spiel, insgesamt pesen 30 verschiedene Fahrer über die Pisten, darunter Neuzugänge wie Link, Melinda aus Animal Crossing, aber auch Mario-Urgesteine wie Lakito. Auch auf den Strecken werden neue Mechaniken eingeführt: Die bis zu 12 Fahrer können jetzt auch an Wänden und Decken entlang düsen und Kollisionen mit anderen sorgen für einen Temposchub. Mit allen DLCs kommt Mario Kart 8 zudem auf insgesamt 48 Strecken in 12 Cups, viele davon aus Vorgänger-Teilen. Mario Kart World: Der erste Nintendo-Titel für die neue Switch 2. Erstmals kann eine offene Welt befahren werden, die alle Pisten miteinander verbindet. Dort können auch Nebenquests mittels P-Switches gestartet werden. Auf den Strecken treten jetzt außerdem ganze 24 Fahrer gegeneinander an. Zur Wahl stehen dabei bisher 50 Charaktere mit verschiedenen Outfits. Auf der Straße kann zudem jetzt gehüpft und auf Geländern gegrindet werden.

Wenn ihr an der Umfrage teilgenommen habt, erhellt uns doch bitte in den Kommentaren, warum ihr euch für euer Lieblings-Mario-Kart entschieden habt. Seid ihr Team »Ich hab's gern simpel und nostalgisch« oder fahrt ihr doch eher auf »höher, weiter, größer« ab? Und falls ihr einen Lieblingscharakter habt, schreibt ihn gerne gleich mit dazu!