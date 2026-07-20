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»Solche Momente zeigen die Kraft der Gaming-Community« - Dino-MMO erlebt zu Ehren des verstorbenen Sam Neill einen historischen Marsch der Urzeitechsen

Statt sich wie sonst gegenseitig zu jagen, ziehen Dutzende Dinosaurier gemeinsam durchs Spiel, um Jurassic-Park-Star Sam Neill die letzte Ehre zu erweisen.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
20.07.2026 | 15:48 Uhr

Sam Neill spielte als Dr. Alan Grant einen der wichtigsten Charaktere der Jurassic-Park-Reihe. (Bild: Universal) Sam Neill spielte als Dr. Alan Grant einen der wichtigsten Charaktere der Jurassic-Park-Reihe. (Bild: Universal)

Am 13. Juli 2026 starb Sam Neill im Alter von 78 Jahren in Sydney. Erst kurz zuvor hatte sich der Schauspieler noch von einer Krebserkrankung erholt. Für die meisten von euch dürfte der Neuseeländer für immer Dr. Alan Grant bleiben, der Paläontologe aus dem Original-Jurassic Park von 1993.

Klassische Nachrufe gab es nach seinem Tod zuhauf. Spieler von Path of Titans haben sich aber für einen deutlich ungewöhnlicheren Weg entschieden, um sich von ihm zu verabschieden.

Video starten 12:58 Die 11 größten Dino-Games ab 2025: Turok, Jurassic Park und mehr!

Wenn Fressfeinde plötzlich Seite an Seite laufen

Das Dino-MMO Path of Titans dreht sich im Kern ums Fressen und Gefressenwerden: Ihr schlüpft in die Rolle unterschiedlichster Dinosaurierarten und kämpft auf den Servern ums Überleben. Ausgerechnet auf einem PvP-Server, auf dem für gewöhnlich kein Platz für friedliche Koexistenz zwischen so vielen verschiedenen Spezies ist, verabredeten sich zahlreiche Spieler zu einem gemeinsamen Trauermarsch.

Pflanzenfresser wie Triceratops und Brachiosaurus liefen dabei Seite an Seite mit Fleischfressern wie dem Spinosaurus aus Jurassic Park 3, ohne dass sich jemand gegenseitig an die Gurgel ging.

Einen Videozusammenschnitt der Aktion seht ihr hier:

»Solche Momente zeigen die Kraft der Gaming-Community«

In den Kommentarspalten unter den Clips überwog die Rührung. Die Userin River schrieb, zwar könnten sie manchmal ganz schön nervig sein, »doch solche Momente zeigen die Kraft der Gaming-Community«.

Ganz neu ist dieses Phänomen nicht: Als 2023 Schauspieler Lance Reddick starb, versammelten sich Destiny-2-Spieler an der Tower-Statue seines Charakters Commander Zavala. 2021 zogen sich wiederum zahlreiche Final-Fantasy-14-Spieler die Rüstung des Dunklen Ritters an, um Berserk-Schöpfer Kentaro Miura zu gedenken.

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Neill selbst hinterlässt ein Werk, das weit über Jurassic Park hinausreicht: Er spielte in Jagd auf Roter Oktober und Event Horizon mit, verkörperte den Zauberer in der Merlin-Miniserie von 1998 und war zuletzt auch in Peaky Blinders zu sehen.

Zur Jurassic-Park-Reihe kehrte er 2001 in Jurassic Park 3 zurück und hatte 2022 einen Cameo-Auftritt in Jurassic World: Dominion. Abseits der Leinwand war Neill zudem für seine Weinberge und seine Farm Two Paddocks in Neuseeland bekannt.

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