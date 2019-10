Das Marvel Cinematic Universe fand nach über zehn Jahren mit Avengers: Endgame als der mit Abstand erfolgreichster Kinofilm der Reihe seinen vorläufigen Abschluss. Abgerundet mit dem zweiten Spider-Man Solo-Abenteuer Far From Home wurde die Infinity Saga beendet.

Passend dazu kündigt Marvel nun für alle Sammler eine ultimative Infinity Saga Collector's Edition mit allen 23 MCU-Filmen auf Blu-ray sowie 4K UHD an.

Super-Box mit nie gezeigten Szenen

Inzwischen stehen erste Details fest: So umfasst die limitierte Superbox neben sämtlichen 23 Kinofilmen in HD auch eine ansehnliche Liste an Extras. Zusätzlich zu dem bereits veröffentlichen Bonusmaterial der einzelnen Blu-rays ist etwa eine weitere Discs mit bisher unveröffentlichten Szenen dabei. Kevin Feige hat bereits das zusätzliche Material bestätigt:

"Mir gefällt es, diese Szenen zu teilen. […] Da gibt es Dinge, bei denen wir dachten, dass sie niemals jemand sehen sollte. Und ich glaube, wir haben erst kürzlich besprochen, dass wir nun damit beginnen können, einige unserer weniger stolzen Momente zu zeigen."

Abgerundet wird die Box mit:

einem persönlichen Brief von MCU-Matermind Kevin Feige an die Fans und

an die Fans und einer exklusive Lithografie von Marvel-Künstler Matt Ferguson

Preis und Release-Termin für die USA

Fans müssen für die Infinity Saga Collector's Edition ziemlich tief in die Tasche greifen: Satte 549,99 Dollar veranschlagt das Studio für die riesige Box. Umgerechnet auf die einzelnen MCU-Filme sind das rund 24 Dollar pro Blu-ray.

Bislang ist aber nur ein Release-Termin für den 15. November 2019 in den USA bekannt. Ob die für Sammler durchaus interessante Superhelden-Box auch in Deutschland erscheinen wird, konnte bislang noch nicht bestätigt werden.