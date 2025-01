Großes Balance-Update für Marvel Rivals steht bevor: Die wichtigsten Buffs und Nerfs in Season 1

Noch diese Woche startet bei Marvel Rivals die erste Season. Natürlich wollen jetzt die Spieler wissen, auf welche Änderungen sie sich einstellen müssen.

Größere Updates und neue Seasons sind in Team-Shootern immer eine vertrackte Sache. Denn meist bringen sie neuen Helden und Änderungen an der etablierten Meta mit sich. Und die sind entweder ein voller Kracher oder aber ein Griff ins Klo. Etwas dazwischen scheint es in den Augen der Shooter-Community nicht zu geben, das haben uns die vielen Stunden in Overwatch damals gelehrt.

Jetzt steht auch im neuen Genre-Thronfolger Marvel Rivals die erste Season an und entsprechend gespannt sind auch die Gemüter bei Spielern. Denn alle wollen natürlich wissen, welche Helden generft, beziehungsweise gebufft werden und welche Änderungen es sonst noch an der Spielbalance geben wird.

Eines verrät Entwickler NetEase schon gleich vorab: Mit Season 1 finden die Fantastischen 4 rund um den superelastischen Mr. Fantastic ihren Weg in den Marvel-Shooter. Den Trailer dazu seht ihr hier:

Welche Buffs und Nerfs können wir erwarten?

Bisher haben sich Marvel und NetEase nicht zu den konkreten Balance-Anpassungen in Season 1 geäußert. Wer es ganz genau wissen will, wird also nicht umhinkommen, die offiziellen Patchnotes zum Release der Season am Freitag abzuwarten. Allerdings können wir auf Basis von Entwickler-Statements der letzten Wochen schon einige fundierte Vermutungen abgeben.

In der aktuellen Pre-Season waren Spieler weitgehend mit der existierenden Helden-Balance zufrieden. Allerdings wurde mittlerweile deutlich, dass einige Fernkampf-Duelists etwas effektiver waren als andere Damage Dealer. Lead Combat Designer Zhiyong vom zuständigen Entwickler NetEase sagt dazu: Schild- und Fernkampf-Heldenkombos scheinen unsere erste Meta geworden zu sein.

Man sehe, dass vor allem Fernkampf-Duelists die Helden-Lineups dominieren. Entsprechend ist davon auszugehen, dass sowohl Hela als auch Hawkeye einen Nerf bekommen werden, damit sich auch andere Duelist-Helden wertig anfühlen. Zusammen mit der Heil-Fähigkeit von Mantis waren die beiden Damage Dealer bisher nur schwer aufzuhalten.

Die Ulti des süßen Hais Jeffs soll ebenfalls geringfügig angepasst werden. In Zukunft sollt ihr leichter und vor allem einen Tick früher erkennen können, ob ihr euch in Reichweite seiner mächtigen Kiefer befindet.

Die zitierten Aussagen von Entwickler Zhiyong stammen übrigens aus folgendem Entwickler-Video, das vom Studio auf YouTube geteilt wurde:

Auch Buffs soll es selbstverständlich geben. Einige Vanguards, die Tanks von Marvel Rivals, sollen gestärkt werden. Hiervon sollen vor allem agile Helden wie Venom und Captain America profitieren.

Zwar ließ sich Combat Designer Zhiyong bisher nicht genauer in die Karten schauen, wir erwarten jedoch, dass beide Helden mehr Schaden verursachen können werden und dadurch eher einen Anreiz bieten, sich mitten ins Getümmel zu stürzen. Eventuell werden auch einige konkrete Fähigkeiten überarbeitet.

Das war aber noch nicht alles: Auch einige Helden wie Wolverine und Storm, die sich in gemeinsamen Kombos ergänzen, sollen aufgewertet werden. Die Entwickler wollen damit erreichen, dass sie zum Grundstein für einzigartige Strategien werden. Während Wolverine bereits gut darin ist, gegnerische Tanks zu stören, ist Storm bislang schlicht zu langsam.

Die Mutantin hat nicht die gleiche spielerische Vielseitigkeit und den gleichen Schadens-Output wie beispielsweise Iron Man und findet sich daher oft am unteren Ende der Marvel Rivals-Tierlisten.

Auch bei den Healern, in Rivals Strategists genannt, gibt es Änderungen. Cloak & Dagger sollen etwa einen höheren Schadens-Output erhalten, damit es sich belohnender anfühlt, auch mal auf den düsteren Cloak zu switchen. Die genauen Update-Details erfahrt ihr natürlich am Freitag zum Season-Start direkt bei uns.

Was haltet ihr von den anstehenden Änderungen bei Marvel Rivals? Seid ihr mit der aktuellen Meta zufrieden oder wünscht ihr euch dringende Anpassungen? Schreibt es uns in die Kommentare!