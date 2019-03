Netflix hat bereits im vergangenen Jahr eine dritte Staffel der Marvel-Serie Jessica Jones angekündigt, inzwischen ist aber viel passiert: Der Streaming-Dienst stellte sämtliche Marvel-Serien ein. Dazu gehören Daredevil, Luke Cage, Iron Fist und Punisher, auch Jessica Jones blüht das gleiche Schicksal. Doch zuvor darf die bereits in Arbeit befindlichen dritten Staffel noch auf Sendung gehen.

Nach dem Serien-Aus: Jessica Jones kehrt noch einmal zurück

Doch nun steht es fest: Fans der Serie mit Krysten Ritter als Badass-Superheldin Jessica Jones müssen in den kommenden neuen Folgen auf einen Publikumsliebling verzichten. Die Rede ist von David Tennant als Gegenspieler Kilgrave. Im Interview mit dem US-Magazin EW stellt der britische Schauspieler klar, dass er entgegen ersten Gerüchten in der dritten und letzten Staffel nicht mitspielen wird.

Als nächstes kann man den ehemaligen Doctor Who-Star in der neuen Serie Good Omens ab 31. Mai auf Amazon sehen, in der er den Dämon Crowley darstellt. In der Terry Pratchett-Verfilmung liefert er sich einen witzigen Schlagabtausch mit seinem Schauspielkollegen Michael Sheen als Engel Aziraphale.

Termin für Jessica Jones - Staffel 3 steht noch aus

In der Marvel-Serie Jessica Jones stellt Krysten Ritter die ehemalige Superheldin dar, die sich in New York als Privatdetektivin durchschlägt. Doch schon bald wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt.

In den ersten beiden Staffeln macht ihr Kilgrave (gespielt von David Tennant) als Gegenspieler das Leben schwer. Wie es nun in der dritten Staffel weitergeht und welches Ende man für die Serie überlegt hat, wird bislang noch nicht verraten. Ein Release-Termin ist irgendwann in diesem Jahr geplant.