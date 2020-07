Viele Fans haben ihn bei der Ankündigung von Marvel's Avengers auf der E3 2019 schmerzlich vermisst, jetzt gibt es endlich Gewissheit: Clint Barton a.k.a. Hawkeye wird ebenfalls ein spielbarer Superheld im am 4. September 2020 erscheinenden Spiel von Crystal Dynamics und Square Enix.

Dies wurde offiziell im zweiten War-Table-Event von Marvel's Avengers verkündet. Dabei soll Hawkeye nicht der einzige neue Charakter sein, der nach der Veröffentlichung dem Spiel hinzugefügt wird: Insgesamt fünf sind momentan geplant. Mit welchen Superhelden des Marvel-Universums Spieler sonst noch rechnen können, ist aktuell jedoch nicht bekannt.

Alle Infos zu Hawkeye in Marvel's Avengers

Wer ist Hawkeye? Fans des Marvel Cinematic Universe dürfte Clint Barton kein Unbekannter sein. Der von Jeremy Renner dargestellte Superheld gehört zur ersten Teamkonstellation der Avengers und kämpfte sich unter anderem durch Age of Ultron, Civil War, Infinity War und Endgame. Für den mit Pfeil und Bogen bewaffneten Shield-Agenten befindet sich außerdem eine TV-Serie in Produktion, die für den Streamingdienst Disney+ geplant ist.

Wie fügt sich Hawkeye in Marvel's Avengers ein? Wie die Entwickler Matt Fraction und David Aja von Crystal Dynamics bekannt gegeben haben, bekommt Clint Barton nach dem Release von Marvel's Avengers sein eigenes Abenteuer, welches losgelöst von der Haupt-Story funktioniert. Die Missionen mit Hawkeye sollen Solo, aber auch im Koop spielbar sein.

Welche Geschichte erzählen Hawkeyes Story-Missionen? Crystal Dynamics ließ bereits durchblicken, dass sich die Handlung der Clint-Barton-Aufträge nach dem sogenannten A-Day abspielt, der die Handlung von Marvel's Avengers lostritt. Wir könnten also erfahren, was Hawkeye getrieben hat, bevor Kamala Khan die Avengers wieder zusammentrommelt. Ein Auftritt des beliebten Pizza Dog aus den Hawkeye-Comics wird übrigens am Ende des Teaser-Trailers in Aussicht gestellt

Wann kommt Hawkeye und wie viel kostet der zusätzliche Charakter? Wann Clint Barton zu Marvel's Avengers stößt, ist aktuell nicht bekannt. Allerdings wissen wir schon jetzt, dass sämtliche Post-Launch-Helden für Marvel's Avengers kostenlos zur Verfügung stehen werden. Hawkeye, der in den Comics als Pleitegeier berüchtigt ist, wird also wieder nicht bezahlt …

Wieso haben Fans Hawkeye in Marvel's Avengers vermisst: Wie bereits erwähnt, spielt Clint Barton in den Kinofilmen des Marvel Cinematic Universe eine wichtige Rolle - was maßgeblich zu der Popularität des Charakters beigetragen haben dürfte. Bei der Enthüllung von Marvel's Avengers zur E3 2019 waren die wichtigsten Helden dann auch allesamt versammelt: Iron Man, Thor, Black Widow, Captain America und der Hulk … nur von Hawkeye fehlte jede Spur.

Entsprechend irritiert waren die Fans und drückten auf sozialen Netzwerken ihre Bestürzung aus, dass Square Enix und Crystal Dynamics den oft unterschätzten Bogenschützen ignorieren würden. Die witzigsten Reaktionen dazu haben wir bereits für euch gesammelt.