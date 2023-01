Marvel's Avengers vor dem Aus: Support und Verkauf enden noch dieses Jahr

Das Superhelden-Team hat das Ende seines Weges erreicht: Marvel's Avengers wird noch dieses Jahr sein letztes Update erhalten und schon am 30. September wird das Action-Adventure mit den Marvel Superhelden nicht mehr verkauft. Eine bittere, wenn auch nicht komplett überraschende Meldung, die das Entwicklungsstudio Crystal Dynamics am 20. Januar via Blog-Eintrag verkündete.

Im September endet der Verkauf

Das Action-Adventure des erfahrenen Studios brachte nie so rechte beide Füße auf den Boden. Schon zum Release im September 2020 wurde das Spiel äußerst zwiespältig aufgenommen. Irgendwo steckte in diesem Spiel eigentlich eine spaßige Erfahrung, doch ein lascher Service mit ganz viel spielerischer Wiederholung hielten Marvel's Avengers davon ab, trotz mächtiger Lizenz für Begeisterung zu sorgen. Auch in unserem Test waren wir eher enttäuscht als mitgerissen:

11:36 Marvel's Avengers - Test-Video zum Superhelden-Actionspiel

Die unterwältigende Reaktion spiegelte sich dann auch schnell in der Spielerschaft. Auf Steam krachte das Adventure innerhalb weniger Tage von anfänglich 30.000 Spielerinnen und Spieler auf wenige tausend runter. In den Monaten danach wurde es immer weniger, bis zuletzt nur noch einige hundert aktiv dabeiblieben. Klar, hier fehlen die Zahlen von anderen Plattformen wie dem Xbox Game Pass und von den Konsolen, doch für ein so groß produziertes Triple-A-Projekt sind solche Zahlen eine Katastrophe. Vor allem, wenn ein Spiel wie bei Avengers mit einem umfangreichen Service-Modell ausgestattet wurde, das es über Jahre am Leben halten sollte.

Jetzt zieht das Team in Absprache mit allen Partnern die Reißleine. Schon im März soll das letzte Update 2.8 erscheinen, das hauptsächlich nochmals die Balance anpasst und vor allem das Spiel auf das Ende seiner Unterstützung vorbereitet. Neue Inhalte gibt es keine mehr, damit bleibt der Winter Soldier aus Update 2.7 die letzte Ergänzung.

Dass selbst große AAA-Projekte wie Avengers am Service-Anspruch scheitern, ist übrigens keine Seltenheit. Im Podcast haben wir über die Krise der Service-Games gesprochen.

Link zum Podcast-Inhalt

Wie sieht die Zukunft von Marvel's Avengers aus?

Hier nochmals schnell die wichtigsten Abläufe bis zum Ende von Marvel's Avengers in der Übersicht:

31. März 2023: An diesem Tag erscheint mit Patch 2.8 das letzte Update.

An diesem Tag erscheint mit Patch 2.8 das letzte Update. 30. September 2023: Drei Jahre nach Release wird der digitale und Retail-Verkauf gestoppt und jegliche Unterstützung von Crystal Dynamics eingestellt.

Was bedeutet das nun für aktive Spielerinnen und Spieler und jene, die vielleicht doch noch vorhatten, mal ein paar Runden mit Iron Man und Co. zu drehen? Komplett verschwinden wird Marvel's Avengers vorerst nicht. Ihr könnt das Spiel zwar nicht mehr kaufen, es bleibt jedoch vorerst im Game Pass und damit könnten theoretisch auch neue Interessenten zugreifen.

Falls ihr das Spiel gekauft habt, bleibt es ebenfalls verfügbar. Ihr könnt nach wie vor in den Singleplayer starten und auch mit Freunden im Koop antreten. Allerdings gibt Crystal Dynamics zu bedenken, dass unvorhersehbare Umstände eintreten könnten, die das Spiel irgendwann doch unspielbar machen. Unterstützt wird es auf jeden Fall nicht mehr.

Was ist mit getätigten Mikrotransaktionen? Sobald der letzte Patch erscheint, könnt ihr in Marvel's Avengers kein echtes Geld mehr ausgeben. Alle Inhalte des kosmetischen Shops werden kostenlos. Solltet ihr noch Credits übrig haben, die Ingame-Währung von Marvel's Avengers, dann wird dieses Geld in Ingame-Ressourcen umgewandelt. Wie viel ihr bekommt, zeigt diese Tabelle:

Wie seht ihr das alles? Seid ihr enttäuscht, dass es für Avengers bald vorbei ist oder konnte euch das Action-Adventure nie überzeugen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!