Bereits kurz nach dem Kinostart der Comic-Verfilmung Black Panther stand für Marvel fest, es wird eine Fortsetzung mit dem MCU-Superhelden geben. Auf der diesjährigen D23 Expo bestätigte Marvel-Chef Kevin Feige gemeinsam mit Regisseur Ryan Coogler noch einmal das geplante Sequel Black Panther 2. Gleichzeitig steht auch endlich fest, wann der Film in die Kinos kommt: am 6. Mai 2022.

Just announced at #D23Expo: Ryan Coogler returns to direct Marvel Studios’ BLACK PANTHER 2, in theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/mpNB5NfKQV