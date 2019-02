Die Oscars wurden zum 91. Mal feierlich verliehen und warten mit einigen Überraschungen auf: Nicht nur musste die Galaveranstaltung für den wichtigsten Filmpreis nach einem Eklat ohne einen Gastgeber auskommen, auch gewinnt als Bester Film des Jahres überraschenderweise das Drama Green Book mit Viggo Mortensen und Mahershala Ali, den wohl niemand auf der Rechnung hatte. Schauspieler Mahershala Ali wird zudem als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Dafür straft die Academy Netflix mit seinem viel gelobten Film Roma als großen Favorit ab. Dennoch konnte das mexikanische Drama als bester ausländischer Film einen Oscar für sich beanspruchen, auch Alfonso Cuarón gewinnt gleich zwei Oscars für die beste Regie und die beste Kamera. Damit kann der Film wenigstens drei Oscars von seinen 10 Normierungen umwandeln.

Der Queen-Film Bohemian Rhapsody erhält mit 4 Oscars die meisten Auszeichnungen. Hauptdarsteller Rami Malek wird für seine Darstellung als legendärer Freddie Mercury mit einem Oscar belohnt, weitere Auszeichnungen erhält der Film für den besten Schnitt, bester Ton und bester Tonschnitt.

Black Panther erhält 3 Oscars, Spider-Man gewinnt ebenfalls

Marvel kann sich ebenfalls als Gewinner der Oscar-Nacht bezeichnen, schließlich wurden zwei seiner drei eingereichten Superheldenfilme mit Oscars ausgezeichnet. Der siebenfach nominierter Kinohit Black Panther ist nicht nur die erste Comic-Verfilmung, die je als bester Film nominiert wurde. Und auch wenn er in dieser Kategorie nicht gewinnen konnte, geht das Superheldenabenteuer aus Wakanda dennoch mit drei Oscars nach Hause, für das bestes Szenenbild, bestes Kostümdesign und beste Filmmusik.

Auch das animierte Abenteuer Spider-Man: A New Universe darf sich auf einen Oscar freuen und sticht sogar in der Kategorie Animationsfilm den Pixar Kinohit Die Unglaublichen 2 aus. Dafür darf sich Pixar auf einen Oscar für den besten animierten Kurzfilm Bao freuen.

Avengers und Star Wars gehen leer aus

Dafür geht der erfolgreichste Film des Jahres Avengers: Infinity War komplett leer aus. Das Superhelden-Spektakel war eh nur in der Kategorie beste visuelle Effekte nominiert, und musste sich dann schließlich dem historischen Drama First Man- Aufbruch zum Mond als Oscar-Preisträger geschlagen geben. Das gleiche Schicksal blühte auch dem jüngsten Star-Wars-Film Solo, der ebenfalls nur in dieser Kategorie für einen Oscar nominiert war.

Die Gewinner und Nominierten der 91. Oscar-Verleihung

Bester Film

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite - Intrigen und Irrsinn

Green Book - Eine besondere Freundschaft (Gewinner)

Roma

A Star Is Born

Vice - Der zweite Mann

Beste Regie

Alfonso Cuarón für Roma (Gewinner)

Giorgos Lanthimos für The Favourite - Intrigen und Irrsinn

Spike Lee für BlacKkKlansman

Adam McKay für Vice - Der zweite Mann

Pawel Pawlikowski für Cold War - Der Breitengrad der Liebe (Zimna wojna)

Bester Hauptdarsteller

Christian Bale in Vice - Der zweite Mann

Bradley Cooper in A Star Is Born

Willem Dafoe in At Eternity's Gate

Rami Malek in Bohemian Rhapsody (Gewinner)

Viggo Mortensen in Green Book - Eine besondere Freundschaft

Beste Hauptdarstellerin

Yalitza Aparicio in Roma

Glenn Close in Die Frau des Nobelpreisträgers

Olivia Colman in The Favourite - Intrigen und Irrsinn (Gewinner)

Lady Gaga in A Star Is Born

Melissa McCarthy in Can You Ever Forgive Me?

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali in Green Book - Eine besondere Freundschaft (Gewinner)

Adam Driver in BlacKkKlansman

Sam Elliott in A Star Is Born

Richard E. Grant in Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell in Vice - Der zweite Mann

Beste Nebendarstellerin

Amy Adams in Vice - Der zweite Mann

Marina de Tavira in Roma

Regina King in If Beale Street Could Talk (Gewinner)

Emma Stone in The Favourite - Intrigen und Irrsinn

Rachel Weisz in The Favourite - Intrigen und Irrsinn

Bestes adaptiertes Drehbuch

The Ballad of Buster Scruggs (Ethan und Joel Coen)

BlacKkKlansman (Charlie Wachtel & David Rabinowitz and Kevin Willmott & Spike Lee) (Gewinner)

Can You Ever Forgive Me? (Nicole Holofcener and Jeff Whitty)

If Beale Street Could Talk (Barry Jenkins)

A Star Is Born (Eric Roth and Bradley Cooper & Will Fetters)

Bestes Originaldrehbuch

The Favourite - Intrigen und Irrsinn (Deborah Davis und Tony McNamara)

First Reformed (Paul Schrader)

Green Book - Eine besondere Freundschaft (Nick Vallelonga, Brian Currie und Peter Farrelly) (Gewinner)

Roma (Alfonso Cuarón)

Vice - Der zweite Mann (Adam McKay)

Beste Kamera

Cold War - Der Breitengrad der Liebe (Lukasz Zal)

The Favourite - Intrigen und Irrsinn (Robbie Ryan)

Roma (Alfonso Cuarón) (Gewinner)

A Star Is Born (Matthew Libatique)

Werk ohne Autor (Caleb Deschanel)

Bestes Szenenbild

Aufbruch zum Mond

Black Panther (Gewinner)

The Favourite - Intrigen und Irrsinn

Mary Poppins' Rückkehr

Roma

Bestes Kostümdesign

The Ballad of Buster Scruggs (Mary Zophres)

Black Panther (Ruth E. Carter) (Gewinner)

The Favourite - Intrigen und Irrsinn (Sandy Powell)

Mary Poppins' Rückkehr (Sandy Powell)

Maria Stuart, Königin von Schottland (Alexandra Byrne)

Bestes Make-up und beste Frisuren

Vice – Der zweite Mann (Gewinner)

Border

Maria Stuart, Königin von Schottland

Beste Filmmusik

BlacKkKlansman

Black Panther (Gewinner)

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs - Ataris Reise

Mary Poppins' Rückkehr

Bester Schnitt

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody (Gewinner)

The Favourite - Intrigen und Irrsinn

Green Book - Eine besondere Freundschaft

Vice - Der zweite Mann

Bester Filmsong

"All the Stars" aus Black Panther

"I'll Fight" aus RBG

"Shallow" aus A Star Is Born (Gewinner)

"The Place Where Lost Things Go" aus Mary Poppins' Rückkehr

"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings" aus The Ballad of Buster Scruggs

Beste visuelle Effekte

First Man - Aufbruch zum Mond (Gewinner)

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Bester Animationsfilm

Ralph reichts 2: Chaos im Netz

Isle of Dogs - Ataris Reise

Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft

Spider-Man: A New Universe (Gewinner)

Die Unglaublichen 2

Bester Dokumentarfilm

Free Solo (Gewinner)

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

RGB

Of fathers and Sons

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Black Sheep

End Game

Lifboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence. (Gewinner)

Bester fremdsprachiger Film

Capernaum - Stadt der Hoffnung (Libanon)

Cold War - Der Breitengrad der Liebe (Polen)

Roma (Mexiko) (Gewinner)

Shoplifters - Familienbande (Japan)

Werk ohne Autor (Deutschland)

Bester animierter Kurzfilm

Animal Behaviour

Bao (Gewinner)

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Bester Kurzfilm