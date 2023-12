Die Dishonored-Macher arbeiten an einem Spiel zu Blade, dem Kult-Vampirjäger von Marvel

Wirklich viel vom Daywalker zu sehen gibt es bislang noch nicht.

Arkane Lyon hat ein neues Spiel enthüllt. Und nein, wir meinen damit nicht die Macher des Shooter-Flops Redfall, das hat die texanische Niederlassung des Studios zu verantworten. Wir reden aber leider auch nicht über Dishonored 3, obwohl im Vorfeld einige Leaks davon sprachen, dass der dritte Teil der beliebten Schleichspielreihe gezeigt wird.

Stattdessen gibt es ein neues Marvel-Spiel. Denn Arkane hat einen ersten kurzen Trailer zu einem Titel rund um Blade, den weltbekannten Vampirjäger, gezeigt. Freut euch aber nicht zu früh: Gameplay gibt es noch keins zu sehen.

Xbox-exklusiv oder nicht?

Ein paar Details gibt es zum Blade-Spiel dann aber doch bereits: Arkane spricht von erwachsenem Third-Person-Gameplay für Einzelspieler. Vor allem die Kameraperspektive ist eine ungewöhnliche Designentscheidung für Arkane, deren Spiele sonst in der Ego-Perspektive stattfinden. Schauplatz ist keine amerikanische Metropole, sondern Paris bei Tag und Nacht.

Im obigen Trailer sehen wir bereits, dass sich die französische Hauptstadt in einer Art Lockdown zu befinden scheint. Blade hat es jedenfalls nicht sonderlich eilig, denn bevor er zur Vampirjagd aufbricht, lässt er sich erst einmal in aller Ruhe den Bart rasieren.

Die große Frage rund um diesen Reveal: Erscheint Marvel's Blade nur für die Xbox? Immerhin gehört Arkane bekanntlich zu Bethesda und die wiederum zu Microsoft. Es wäre also gut vorstellbar, dass sich der Xbox-Hersteller sein eigenes Pendant zu Sonys Spider-Man-Reihe von Insomniac wünscht.

Das letzte Wort scheint in dieser Angelegenheit aber noch nicht gesprochen, denn auffällig ist, dass am Ende des Blade-Trailers der obligatorische Game-Pass-Hinweis fehlt. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass auch Sony-Gamer in den Genuss des Spiels kommen. Eine Angabe zum Releasetermin gibt es ohnehin noch nicht.

Marvels neuer Blade-Film

Übrigens: Marvel arbeitet aktuell auch an einem neuen Blade-Kinofilm. Dafür soll Mahershala Ali (Green Book, Moonlight, Battle Angel Alita) in die Rolle des Daywalkers schlüpfen, um Blutsaugern den Kampf anzusagen. Der Film soll sogar ein hartes R-Rating spendiert bekommen und am 12. Februar 2025 in den Kinos starten.

Nach Spider-Man und bald Wolverine bekommt mit Blade nun also schon der dritte Marvel-Charakter ein eigenes Videospiel von einem namhaften Studio. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Lust auf ein Actionspiel von Arkane rund um den Vampirjäger in Paris? Oder hättet ihr euch ein Spiel zu einem anderen Helden gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!