Steam-Bewertungen und Presse-Reviews sprechen eine eindeutige Sprache: Die Mass Effect: Legendary Edition kommt super an. Nie sahen Citadel und Protheaner-Ruinen schöner aus - aber einen Grund zur Klage gibt's für viele Spieler trotzdem: Das Sichtfeld (FOV) lässt sich nicht anpassen. Zum Glück fliegt die Modding-Community mit Überlichtgeschwindigkeit heran, um das Problem zu lösen.

Besonders ärgerlich ist das, weil viele das voreingestellte Field of View als zu klein empfinden (der Standard-Wert ist 70). Ein zu enges FOV kann zum Beispiel Motion Sickness begünstigen. Ein entsprechender Regler ist in vielen modernen Spielen Standard, fehlt aber im ME-Remaster. Wir stellen euch deswegen eine FOV-Mod vor, die euch weiterhelfen kann.

Ob sich das Remaster auch für euch lohnt, wenn ihr schon hunderte Stunden an Bord der Normandy verbracht habt, lest ihr in unserem Test:

FOV-Mod für Mass Effect: Legendary Edition

Natürlich fackelten die Modder nicht lange, sondern machten sich sofort an die Arbeit. Die FOV-Mod "Better Camera (Higher FOV)" steht schon wenige Tage nach Release bereit zum Download und wurde mehr als 5.000 mal heruntergeladen.

Was macht die Mod? Sie lässt euch das FOV in allen drei Spielen einfach via Tastendruck einstellen. Wenn ihr sie installiert habt, drückt ihr F10, um das Menü zu öffnen. Ihr könnt euer FOV dann beispielsweise von 70 auf 90 oder höher stellen. Die Unterschiede fallen sofort auf:

Mass Effect

Mass Effect 2

Mass Effect 3

Wo kann ich die Mod herunterladen? Ihr findet "Better Camera (Higher FOV)" hier bei Nexusmods zum kostenlosen Download.

Was muss ich bei der Installation beachten? Damit die Mod korrekt läuft, müsst ihr die im richtigen Ordner installieren. So lauten die offiziellen Anweisungen von Mod-Ersteller JadeBarker:

1. Öffnet den Ordner der Legendary Edition, sucht dann diesen Pfad: Mass Effect Legendary Edition\Game\ME1\BioGame\CookedPCConsole

2. Legt ein Backup der Datei Coalesced.bin an.

3. Ersetzt dann Coalesced.bin durch die .7z-Datei aus dem Mod-Ordner.

Beachtet, dass ihr für ME2 und ME3 natürlich den entsprechenden Pfad suchen müsst!

