Mass Effect Legendary Edition: Release schon in wenigen Monaten

Jede Menge neue Infos zum Remaster der Mass-Effect-Trilogie sind bekannt - und Entwickler BioWare hat auch die brennende Frage nach dem Release-Datum beantwortet. Wir haben alle Infos zur Mass Effect: Legendary Edition für euch!

Wann erscheint das Mass Effect Remaster? Der Release ist am 14. Mai 2021 - also etwas später, als zunächst angenommen. Ursprünglich hatten Leaks kursiert, die den Release der Legendary Edition schon im März ansiedelten. Offenbar waren die Gerüchte falsch oder es gab intern nochmal eine Verschiebung.

Für welche Plattformen erscheint das Remaster? Neben dem PC kommt das Remaster zeitgleich auch für PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Series X/S heraus. Für die Next-Gen-Konsolen ist die Legendary Edition aber erstmal nur vorwärtskompatibel, es gibt also keine dedizierte Version.

Im Vergleich zur ursprünglichen Version erhält die Legendary Edition aber auf allen Plattformen Verbesserungen wie hochauflösende Texturen, überarbeitete Charaktermodelle und Objekte, neue Beleuchtung und mehr. Einen Blick auf die Heldenriege und die erinnerungsträchtigen Orte der Trilogie im neuen Gewand erhascht ihr im neuen Enthüllungstrailer:

Inzwischen gibt es auch erste offizielle Screenshots, die ihr euch hier anschauen könnt - nicht nur der Unbekannte hat sich schick gemacht:

Mass Effect Legendary Edition - Screenshots ansehen

Das erwartet euch im Remaster

Neben der aufpolierten Grafik stecken einige weitere Neuerungen in der Mass Effect Legendary Edition. Vor allem bekommt die doch etwas angestaubte Technik eine Modernisierungskur. Auf die langen Aufzugfahrten beispielsweise könnt ihr im Remaster verzichten - müsst ihr aber nicht. Zum Glück, bestimmte Gespräche mit den Begleitern würden wir doch sehr vermissen. Sogar beim Gameplay hat sich gerade bei Teil 1 Einiges getan.

Welche Neuerungen stecken in der Remastered Trilogie? Unsere Mass-Effect-Expertin Elena stellt die fünf wichtigsten Änderungen in der Legendary Edition vor.

Ihr wollt sämtliche Details wissen? Wie will das Remaster das lieb gewonnene Spielgefühl der ursprünglichen Mass-Effect-Titel bewahren und sie gleichzeitig aufpolieren? Was ist mit den Kämpfen? Wir haben den Entwicklern jede Menge Fragen gestellt, die Antworten findet ihr in unserer großen Preview:

Wie steht es um das neue Mass Effect?

Noch ist zum nächsten Teil der Reihe wenig bekannt, noch nicht einmal der Titel. Immerhin wissen wir, dass er sich bereits in der Entwicklung befindet. Und wir haben für euch das erste Teaservideo unter die Lupe genommen. Darin stecken ein paar spannende Details, die erste vorsichtige Schlüsse zur Story zulassen.