Mehr Gold und XP: In Diablo 4 könnt ihr dieses Wochenende höllisch gut absahnen

Das kommende Wochenende wird für Lilith wohl feurig. Blizzard belohnt alle Jäger des Bösen mit extra vollen Händen..

Auch wenn die jüngsten Patches für Diablo 4 einiges an Last von den Schultern erschöpfter Helden und Jägerinnen der Schergen des Bösen genommen haben, erfordert das Leveln immer noch reichlich Zeit. Und Gold hat wohl auch kaum wer, außer einige bestimmte Spieler, zu viel.

Deshalb kommt für viele sicher das nächste Wochenende gerade passend: Blizzard verschenkt 25-Prozent-Boni für mehr Gold und Erfahrung an alle, ihr müsst nichts dafür tun. Die Aktion läuft vom Freitag, 19 Uhr deutscher Zeit bis Dienstag, 19 Uhr und läuft unter dem Titel Segen der Mutter . Sobald ihr euch in dem Zeitraum einloggt, beschert euch der teuflisch-göttliche Bonus.

Sobald das Event läuft, werdet ihr im UI ein Icon vorfinden, an dem ihr klar und deutlich erkennt, dass das Land auf dem ihr lauft, gesegnet worden ist.

Ein Segen für alle, egal wo

Segen der Mutter umfasst jede Weltstufe und sowohl das Eternal als auch alle Charaktere der ersten Season. Und der Bonus wird auf alle bereits bestehende Boni draufgerechnet. Es könnte also sein, dass ihr weit mehr als nur den 25-Prozent-Aufschlag erhaltet, so denn Entsprechendes auf euren Recken oder kampferprobte Heldin einwirkt.

31:44 Wo möchte Blizzard mit Diablo 4 hin? - Interview zu Season 2 & mehr

Diablo 4 ist noch lange nicht am Ende, soviel ist klar. Im ausführlichen Interview plaudert Diablo-Chefentwickler Rod Fergusson über den aktuellen Stand des Action-Rollenspieles und was noch so alles am Horizont von Sanktuario seine Schatten wirft, allen voran Season 2, die im Oktober blutrot aufziehen wird.

Schärft ihr bereits die Schwerter? Entstaubt ihr sie vielleicht sogar nach einer Spielpause, um am kommenden Wochenende Sanktuario einmal wieder auf der Suche nach Ruhm, Ehre und vor allem Beute zu durchstreifen? Mit welcher Klasse seid ihr derzeit unterwegs? Oder wird doch eher Starfield eure nächsten Wochen bestimmen? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!