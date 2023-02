Kommt Metro 4 früher als gedacht? Insider liefert neue Infos zu Release und Gameplay

Der Release von Metro 4 könnte viel früher anstehen als vielleicht gedacht. Denn einem etablierten Insider zufolge hat die Fortsetzung zu Exodus seit seiner ersten Ankündigung im Jahr 2020 gute Fortschritte gemacht.

Laut Tom Henderson von Insider-Gaming ist der neue Shooter des Entwicklerstudios 4A Games schon von Anfang bis Ende durchspielbar. Die offizielle Enthüllung könnte noch später in diesem Jahr erscheinen, während ein Release 2024 als durchaus denkbar gilt.

Außerdem sollen Fans von Metro genau das bekommen, was sie bereits aus den Vorgängern kennen: Henderson zufolge kehren altbekannte Gameplay-Elemente wie Stealth, Crafting, das Looten von Ressourcen und so weiter zurück.

Metro: Exodus ist einer der besten Singleplayer-Shooter der letzten Jahre, was sich auch in internationalen Wertungen und den Verkaufszahlen widerspiegelt. Unseren GameStar-Test aus dem Jahr 2020 könnt ihr hier nachlesen oder euch in der folgenden Video-Review ein Bild machen:

10:27 Metro: Exodus - Test-Video zum Ego-Shooter

Was sonst noch zu Metro 4 bekannt ist

Dass nach Exodus ein neues Metro kommt, ist kein Geheimnis. Das haben die Entwickler von 4A Games bereits 2020 durchblicken lassen. Bei der ersten Ankündigung war noch davon die Rede, dass die Fortsetzung zu Exodus auf einen Multiplayer setzt, später ruderte das Studio jedoch etwas zurück.

Stattdessen soll Metro 4 seinen Singleplayer-Fokus beibehalten, während 4A Games laut eigener Aussage nur Multiplayer-Elemente einarbeiten möchte, die auch im Kontext des Spiels Sinn ergeben. Wie genau das aussieht oder ob das tatsächlich noch immer der Plan ist, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt aber noch offen. Immerhin sind seit dieser Ankündigung knapp drei Jahre vergangen.

Fest steht aber zumindest: Für das nächste Metro überarbeitet 4A Games die Grafik-Engine und den Renderer komplett. Das Spiel soll von der Leistung der neuen Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S profitieren.

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Metro 4? Was würdet ihr euch für die Fortsetzung zu Metro: Exodus wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!