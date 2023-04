Traum-Aktion für Shooter-Fans: Bei Steam gibt's alle Metro-Spiele für weniger als ein Zugticket

Metro Exodus hat erstmals in der Serie längere Außenlevel. Die sind aber mindestens so stimmungsvoll wie die U-Bahn-Schächte!

Bei der Bahn heißt es »Mit dem Super Sparpreis ab 17,90 Euro durch Deutschland reisen.« Aber noch günstiger (und wahrscheinlich deutlich aufregender) ist gerade eine Zugfahrt durch die postapokalyptische Endzeit.

Bei Steam ist das große Metro-Bundle um satte 84 Prozent reduziert und kostet läppische 14 Euro. So eine große Portion Singleplayer-Shooter bekommt man wirklich selten für sein Geld. Das Angebot läuft noch bis zum 17. April.

GameStar hat sie alle getestet

Die beiden verbesserten Redux-Varianten von Teil 1 und 2 haben wir bereits 2014 getestet und für sehr gut befunden. Metro Exodus war 2019 der absolute Hit des Shooter-Jahres und auch die beiden Erweiterungen kassierten im Jahr darauf eine saubere 85 im Test von Manu.

Das steckt im Metro-Bundle:

Metro Exodus (Einzelpreis 7,49 Euro)

Addon-Paket mit beiden Story-DLCs (Einzelpreis 4,34 Euro)

Metro 2033 in der Redux-Fassung (Einzelpreis 3,99 Euro)

Metro Last Light in der Redux-Fassung (Einzelpreis 3,99 Euro)

Im Bundle gibt’s dann nochmal 6 Euro Rabatt auf den Gesamtpreis. Für Freunde von Ego-Shootern, spannenden Geschichten und Endzeit-Szenarien ist der Kauf ein no-brainer, wie man so schön sagt.

10:27 Wie unterscheiden sich die Metro-Spiele von den Büchern?

Alle drei Spiele sind nämlich qualitativ herausragende Singleplayer-Erlebnisse, die mit unglaublich dichter Atmosphäre, einem tollen Stealth-Action-Mix und einem Schuss Survival-Feeling überzeugen können.

Metro Exodus erschien 2019 und erweiterte das gewohnt klaustrophobische Leveldesign im Untergrund gekonnt mit Mini-Open-World-Abschnitten für mehr spielerische Freiheit, ohne dabei seine Wurzeln zu vergessen. Dabei ging es mit dem Zug durchs Wasteland, jede Station ein neues offenes Level.

Trotzdem gab es sie noch, diese herrlich-schlimmen Momente, in denen ihr in völliger Dunkelheit hektisch einen neuen Filter in eure Gasmaske schraubt, während hinter euch das bedrohliche Fauchen eines Mutanten ertönt und das Magazin nur noch drei Patronen anzeigt.

Mehr Horror gibt’s auch bei der Deutschen Bahn nicht! Zumindest hoffen wir, das es euch dabei nicht so ergeht:

Und emotionale Geschichten erzählen alle drei Teile (und auch die Addons) gleichermaßen. Wenn ihr also bisher diese Serie aus irgendeinem Grund noch nicht in der Bibliothek haben solltet, ist jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen, diese Lücke zu schließen.

Holt ihr euch das Bundle oder habt ihr die Metro-Spiele eh schon alle in eurem Account? Welcher Teil gefällt euch am besten und freut ihr euch auf Metro 4? Schreibt uns gern eure Meinung in die Kommentare!