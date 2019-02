Metro: Exodus wurde bereits nach der Ankündigung der Epic-Store-Exklusivität Opfer von Reviewbombing. Nach dem Release protestieren die Fans weiter. Jetzt bringen sie ihren Frust über die Epic Exklusivität allerdings mit positiven Reviews zum Ausdruck.

Mit einfachen Aussagen, die dem Epic Store einen frühen Untergang wünschen, und teils gar komplexen ASCII-Bildern von zwei ausgestreckten Mittelfingern und dem Text »Epic Store« postet manch Spieler derzeit seine Kritik an Epics Store als Steam-Review von Metro: Exodus. Das Spiel selbst gefällt ihnen, allerdings sind sie, wie so viele andere auch, schwer darüber enttäuscht, dass es den Titel jetzt nur noch bei Epic zu kaufen gibt.

Um Reviews zu einem Spiel bei Steam abgeben zu können, muss man dieses besitzen. Die Fans, die Metro: Exodus jetzt auf Valves Onlineplattform bewerten sind jene, die es noch vor der Umstellung auf den Epic Store vorbestellten und dadurch zu den wenigen gehören, die es tatsächlich auch bei Steam besitzen.

Die neue Vertriebsplattform von Epic Games ist ein großes Thema unter Spielern. Grund dafür sind vor allem die Exklusivverträge, die Epic mit anderen Entwicklern eingeht. Damit diese ihr Spiel ein ganzes Jahr lang ausschließlich im neuen Onlinestore verkaufen, zahlt Epic ihnen Geld.

This is the result of stores competing for developers. Despite an early lead and being the presumed winner, Valve ultimately lost the competition for Metro Exodus, because they offered the developer a worse deal than Epic.