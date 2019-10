Der Microsoft Flight Simulator ist kein PC-Exklusivtitel, er erscheint zum Release 2020 auch für die Xbox One beziehungsweise deren Nachfolgemodell Scarlett. Entsprechend muss der Flight Simulator 2020 auch einen vernünftigen Controller-Support bieten - kann das mit den wenigen Tasten auf dem Xbox-Gamepad und der laut Entwickler weit über 100 möglichen Funktionen im Flugzeug-Cockpit funktionieren? Ja, sagt Microsoft.

Für Project Lead Jörg Neumann ist der Unterschied zwischen PC und Konsole ohnehin marginal. Man habe das Spiel von vornherein für alle Steuerungsarten entwickelt. So lassen sich für den Microsoft Flight Simulator auf der Xbox One etwa auch Maus und Tastatur anschließen. Oder man benutzt das Gamepad am PC:

"Der Simulator funktioniert mit dem Gamepad. Wenn du dir die ganzen Knöpfe anschaust, wir haben glaube ich 160 verschiedene Funktionalitäten, die wir haben können, und es ist perfekt spielbar. Wollen das die Hardcore-Simers? Nein, absolut nicht. Aber die brauchen das ja auch nicht.



Du kannst mit Maus und Keyboard spielen, wenn du willst. [...] Zu irgendeinem Zeitpunkt, wir wissen noch nicht genau wann, werden diese ganzen anderen Kontrollmechanismen wie Yokes, Joysticks, die werden auch funktionieren."

GameStar-Redakteur Markus Schwerdtel hat den Flight Simulator 2020 bereits ausgiebig gespielt, nutzte dabei aber spezielle Flugsimulations-Hardware auf einem High-End-PC, namentlich ein Steuerhorn mit Ruderpedalen und Schubreglern.

Ob die Gamepad-Steuerung tatsächlich so gut und problemlos funktioniert wie beworben und wie sich die vielen Cockpit-Anzeigen mit Maus und Tastatur bedienen lassen, könnt ihr selbst in Kürze ausprobieren. Für den Alpha-Test des Flight Simulator müsst ihr aber einer Verschwiegenheitsvereinbarung zustimmen und dürft anschließend nicht öffentlich über eure Erlebnisse berichten.

Flight Simulator auf Konsole? Die Hardcore-Fans waren skeptisch

Laut Microsoft-Projektleiter Neumann hat die Ankündigung des Flight Simulator auf der E3 2019 nicht nur positive Reaktionen hervorgerufen. Besonders die parallele Veröffentlichung für PC und Xbox habe für manch eine gerunzelte Stirn gesorgt - Kritiker befürchteten, dass Microsoft aufgrund der Anpassung an Controller-Layout und Konsolen-Hardware das Spielprinzip entschlacken könnte.

»Die Leute haben gesagt: ›Ah, die machen da so ein dummes Spiel und es wird nicht ein ernsthafter Sim‹«, erinnert sich Jörg Neumann. Und gibt angesichts möglicher Casual-Befürchtungen eine Entwarnung: »Nein, es wird ein ernsthafter Sim.« Allerdings sei das Meinungsbild schnell ins Positive umgeschlagen: »Viele Leute haben auch geschrieben: Ehrlich gesagt wäre es gut für unser Hobby, wenn mehr Leute zu uns kommen. Und das ist doch prima, wenn sie noch mehr Leute finden können. Solange sie nichts von mir wegnehmen.«

