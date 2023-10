In Minecraft gibt es einen neuen Block - und der hat das Zeug, das Spiel für immer zu verändern

Schon einfache Redstone-Bauten haben mit dem Crafter eine große Wirkung.

Minecraft hat einmal mehr seine Innovationskraft bewiesen: Mit dem neu vorgestellten Crafter Block in der kommenden Version 1.21 wird das Handwerk im Spiel auf eine neue Ebene gehoben. Diese Neuerung wurde während des Minecraft Live 2023 Events präsentiert und verspricht, die Art und Weise, wie ihr Gegenstände im Spiel herstellt, zu revolutionieren​.

Das Beste: Ihr könnt den Crafter Block ab sofort im neuesten Snapshot Build ausprobieren!

So funktioniert der Crafter Block in Minecraft

Das kann der Crafter Block: Ähnlich wie eine Werkbank verfügt der Crafter Block über eine Benutzeroberfläche, in der Crafting-Blaupausen eingestellt werden können. Um den Crafter Block zu nutzen, muss er mit Redstone aktiviert werden. Sobald aktiv, nimmt der Block die Gegenstände auf, die in seinem Handwerksraster platziert wurden, und stellt automatisch das Zielobjekt her​.

Ein Hauch Factorio: Eine besonders nützliche Eigenschaft des Crafter Blocks ist die Interaktion mit anderen Redstone-Maschinen. So können Hopper und Dropper (Deutsch: Trichter und Spender) verwendet werden, um Gegenstände in den Crafter zu befördern, was endlose Möglichkeiten eröffnet.

Beispiel: So könnt ihr nun etwa deutlich einfacher eine vollautomatische Landwirtschaft aufbauen. Eine Farm zu bauen, die etwa getrocknete Seetangblöcke herstellt, war bislang auch schon möglich, aber sehr aufwendig.

Wie kompliziert so eine Farm aktuell funktioniert, seht ihr in folgendem Video:

Durch den Crafter Block ist es ab sofort möglich, einige der Schritte zu überspringen und den Bau so einer Farm massiv zu vereinfachen.

Das war aber natürlich noch nicht alles. Wenn ihr die Dropper und Hopper geschickt verdrahtet, könnt ihr auch komplexe Gegenstände wie etwa Werkezuge, Waffen oder andere kompliziertere Rezepte automatisch herstellen lassen, für die verschiedene Rohstoffe kombiniert werden müssen.