Seit 10 Jahren soll's passieren, jetzt wird's Realität: Minecraft-Film hat einen Kinostart

Jason Mamoa wird 2025 fürs Kino in die Klötzchenwelt eintauchen.

Nachdem Warner Bros. 2014 angekündigte, einen Minecraft Liveaction-Film in die Kinos bringen zu wollen, gibt es jetzt neue Infos, wann aus diesem Vorhaben erlebbare Realität werden soll. Der Film soll laut Warner Bros. am 4. April 2025 in die Kinos kommen, so berichtet es Deadline.

Viel ist bisher zu dem Film nicht bekannt, doch ein vor allem aus Game of Thrones bekannter Schauspieler gehört zum Cast, wie im April 2022 bekannt wurde: Jason Momoa. Er verkörperte in der HBO-Hitserie Khal Drogo. Zudem ist er der aktuelle Darsteller von Aquaman im DCU-Universe.

Ebenfalls wurde vor gut einem Jahr bekannt, dass Jared Hess, Regisseur von Napoleon Dynamite, an dem Projekt beteiligt ist. Produzieren soll den Film der The LEGO Movie Produzent Roy Lee.

Lange Vorgeschichte

In den vergangenen Jahren war es still um das Projekt geworden. Ursprünglich war ein Start für 2022 angedacht, doch, wie Collider schreibt, war die jüngste Verschiebung aufgrund der Pandemie nur der bisher jüngste Haltepunkt eines steinigen Weges: So waren bereits mehrere Regisseure, wie Shawn Levy oder Rob McElhenney am Projekt dran, doch aus verschiedenen Gründen gaben sie die Aufgabe jeweils auf.

Worum soll es eigentlich gehen? Wirklich viel wissen wir nicht, aber vor einigen Jahren kamen einige Info-Schnipsel an die Öffentlichkeit. So soll es laut Collider um eine Teenagerin gehen, die mit einer bunten Gruppe aus Abenteurern loszieht, um die Klötzchenwelt vor dem Ender Dragon zu retten.

Weitere Details zur Handlung, der Welt oder geschweige denn zu einzelnen Charakteren, gibt es derweil noch nicht. Tatsächlich ist bis heute nicht einmal bekannt, welche Rolle Jason Momoa übernehmen wird.

Aber in den kommenden zwei Jahren, die noch mindestens bis Kinostart vergehen werden, ist ja noch reichlich Zeit für Warner Bros., mehr zu verraten.

Nicht der erste Ausflug

Ein Horchen in die Welt der Hörspiele zu Das Dorf zeigt zumindest, dass Ausflüge in andere Medienformen für den Klötzchenhit nicht neu sind. Minecraft kann sich ja bis heute einer großen Fan-Gemeinschaft erfreuen, die ja vielleicht auch für einen guten Kinofilm empfänglich ist.

Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Bock auf den Film? Oder lässt euch die Aussicht auf diese Verfilmung kalt? Ist Minecraft mit echten Schauspielern überhaupt verfilmbar? Und wie stellt ihr euch die Umsetzung visuell vor: Klötzchenwelt mit vor Greenscreen gefilmten Darstellern? Erzählt uns von eurer Meinung in den Kommentaren!