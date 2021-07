Wenn man an Minecraft denkt, kommen einem wohl als erstes die niedliche Klötzchengrafik und friedliche Bauprojekte in den Sinn, die auch unzählige Kinderherzen erfreuen. Doch ausgerechnet die junge Zielgruppe schaut in Südkorea ab sofort in die Röhre. Dort dürfen nur noch Erwachsene den Titel spielen.

Schuld an der ungewöhnlichen Entwicklung ist vor allem die Rechtslage, aber auch die Reaktion von Microsoft hat ihren Teil dazu beigetragen. Unter den Betroffenen regt sich bereits Widerstand. Kein Wunder, immerhin bekam Minecraft erst vor kurzem das nächste große Inhaltsupdate spendiert:

Xbox Live-Account wird Minecraft zum Verhängnis

Die ungewöhnliche Story wird in Südkorea durch das sogenannte »Cinderella«-Gesetz ermöglicht. Das verbietet es Kindern unter 16 Jahren, zwischen 0:00 und 6:00 Uhr online Videospiele zu spielen. Minecraft konnte sich bislang dieser Regelung jedoch durch ein Schlupfloch entziehen. Denn durch das Einloggen beim persönlichen Mojang-Account konnte man dennoch fröhlich losdaddeln.

Microsoft hat nun aber auch diese Möglichkeit geschlossen. Denn ab sofort muss man sich für Minecraft über Xbox Live anmelden. Das Problem hierbei: Wer in Südkorea einen Xbox Live-Account erstellen möchte, muss mindestens 19 Jahre alt sein. Das hat zur Folge, dass Minecraft dort ab sofort offiziell nur noch von Erwachsenen gespielt werden kann.

Petition fordert rasche Reaktion

Die betroffenen Spieler sind verärgert und haben eine Petition gestartet, um gegen das Verhalten der Gesetzgeber und Microsofts zu protestieren und ein Umdenken zu bewirken. Man betont darin, dass »Südkorea das einzige Land auf der Welt ist, in dem Minecraft als Spiel für Erwachsene bezeichnet wird«. Nach nur wenigen Tagen konnte die Petition bereits über 91.500 Stimmen für sich gewinnen.

Microsoft hat mit einem kurzen Statement reagiert und betont, dass man an einer Lösung für minderjährige Minecraft-Fans in Südkorea arbeitet:

"Wir fahren mit der globalen Migration der Mojang-Accounts hin zu Microsoft-Accounts für Minecraft: Java Edition fort, was auch unsere Spieler in Südkorea betrifft. Wir arbeiten an einer langfristigen Lösung für bestehende und neue Spieler unter 19 Jahren und werden mehr dazu im Laufe des Jahres mitteilen."

Es gibt also durchaus Hoffnung, dass die Minecraft-Community schon bald Grund zur Freude hat.