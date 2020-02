Update vom 21. Februar um 12:32 Uhr: Wie die Entwickler in einem Blog-Post mitteilen, erscheint das Minecraft-MMO Hegemony nicht mehr am morgigen 22. Februar, sondern erst zwei Wochen später. Grund dafür sind Performance-Probleme und Krankheiten innerhalb des Teams.

Das kleine Studio sei erst vor wenigen Tagen auf Schwierigkeiten mit der Spiel-Performance aufmerksam geworden. Ein pünktlicher Release sei theoretisch trotzdem möglich, man wolle aber auf keinen Fall einen flüssigen Einstieg in das MMO für die Spieler gefährden. Auch die eigene Gesundheit will das Team nicht aufs Spiel setzen. Da zwei von drei Entwicklern gerade krank sind, will man sich erst auskurieren.

Ursprüngliche Meldung: Der riesige Open-World-Baukasten Minecraft ermöglicht den Spielern zahlreiche Eigenkreationen. Nach einem Harry-Potter-Rollenspiel oder einer Klötzchen-Version von der Cyberpunk-2077-Metropole Night City folgt jetzt mit Hegemony ein komplettes MMORPG.

Das könnt ihr ab morgen sogar selbst spielen: Am 22. Februar 2020 ist der offizielle Release.

Die Veröffentlichung des Ascensionem-Updates vervollständigt das ambitionierte Projekt, das euch eine spätmittelalterliche Open World in Minecraft erkunden lässt, ein eigenes Item-System, ein Wirtschaftssystem und eine Heldengeschichte in Form zahlreicher Quests bietet.

Der eingebundene Trailer zeigt euch, wie das MMO in Aktion aussieht:

Das könnt ihr im Minecraft-Online-Rollenspiel tun

einer eigenen Story mit Quests folgen

Eine offene, mittlelalterliche Welt erkunden

NPCs anheuern und trainieren

euren eigenen Laden aufbauen und dekorieren

Land kaufen, um Siedlungen und Städte hochzuziehen

über 30 Fähigkeiten in den Bereichen Kämpfe, Sammeln, Handwerk und mehr aufwerten (ohne feste Klassen oder Berufe)

Aktivitäten wie Anbauen, Jagen, Kochen, Erze abbauen, Schmieden und mehr nachgehen

über 1000 Items und über 600 Rezepte sammeln und ausprobieren (inklusive Wirtschaftssystem)

euch im Kampfsystem austoben, das nicht auf Klassen, sondern Waffen, Rüstungen und Items basiert (Dolche, Schwerter, Bögen, leichte oder schwere Rüstungen und mehr steht zur Auswahl)

euch mit Minispielen wie Turnieren die Zeit vertreiben

4 0 Mehr zum Thema Aus dem Nähkästchen der Macher - Die Zukunft von Minecraft

So spielt ihr Hegemony

Ihr könnt euch einen eigenen Launcher für Hegemony herunterladen, der zusätzliche Features wie eine optimierte Grafik und Komfortfunktionen wie eine Mini Map mitbringt.

wie eine optimierte Grafik und Komfortfunktionen wie eine Mini Map mitbringt. Alternativ lässt Hegemony sich komplett ohne Download spielen, indem ihr eine Standardversion von Minecraft ohne Mods nutzt und euch über ein Profil der aktuellen Serverversion in den Multiplayer einloggt (Aktuelle Version: 1.14.4, Server-IP-Adresse: MC.Hegemony.XYZ)

Das MMORPG wurde über vier Jahre hinweg von einem Indieteam allein entwickelt und finanziert. Wenn ihr die Entwickler unterstützen wollt, ist das über Spenden und besondere Pakete mit Skins und mehr möglich.