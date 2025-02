Minecraft lässt euch bald wieder legendäre Orte besuchen, die Erinnerungen an Baldur's Gate wecken

Mit der neuen Erweiterung für Minecraft könnt ihr euch wie in Baldur's Gate auch mit bekannten D&D-Monstern wie dem Eulenbären messen.

Zurück nach Kerzenburg! Wer das erste Baldur's Gate gespielt hat oder gelegentlich Dungeons & Dragons auspackt, der kennt diesen legendären Ort natürlich. Bald könnt ihr die Burg auch wieder in Minecraft unter die Lupe nehmen, denn die Open-World-Sandbox erhält einen zweiten D&D-DLC. Einen D&DLC!

Dieses Mal müsst ihr euch mit eurem selbst erstellten Helden auf eine groß angelegte Suche nach einem Item von entsetzlicher Macht begeben: der Macht, jede Pen&Paper-Kampagne implodieren zu lassen.

Der DLC heißt Dungeons & Dragons: Neuer Auftrag und setzt die Geschichte des ersten DLCs in den Vergessenen Reichen fort. Ihr könnt die Erweiterung ab sofort im Marketplace erhalten, sofern ihr die veranschlagten 1.510 Minecoins investiert – also ungefähr 10 Euro.

0:48 Minecraft schickt euch in neuer D&D-Quest auf die Suche nach einem der mächtigsten Items überhaupt

Das erwartet euch im DLC

Schon in der ersten D&D-Erweiterung konntet ihr auf Katra und Vaer stoßen, dieses Mal sind die beiden auf der Suche nach Vaers gestohlenem Körper, der von seiner Seele getrennt wurde. Dabei sollt ihr ihnen unter die Arme greifen und müsst vor allem das berüchtigte Deck of Many Things ausfindig machen.

Was das ist? Das Deck of Many Things gilt als ein extrem mächtiges Item, das dummerweise aber für pures Chaos sorgt. Wer eine Karte aus dem Deck zieht, löst damit in der Pen&Paper-Vorlage sofort einen magischen Effekt aus. Ihr wisst nur vorher eben nie, welchen, und einige davon können katastrophal sein.

Wer Icewind Dale lieber mag als Baldur's Gate kommt auch voll auf seine Kosten.

Es kann so beispielsweise sein, dass ihr die Schlüsselkarte zieht und plötzlich eine magische Waffe in der Hand haltet. Oder aber ihr zieht die Leere und eure Seele wird aus eurem Körper gerissen. Genau um dieses mächtige Deck geht es in der Story des DLCs.

Um das Deck zu finden, könnt ihr viele bekannte Orte erkunden. Angefangen in Kerzenburg verschlägt es euch schon bald an die Schwertküste und sogar ins Eiswindtal.

Ein echtes Rollenspiel

Wie schon beim letzten D&DLC steckt auch in der neuen Erweiterung deutlich mehr, als bloß ein paar neue Blockwelten und eine kleine Geschichte. Die Erweiterung macht aus Minecraft durchaus ein waschechtes Rollenspiel.

Ihr legt etwa damit los, dass ihr euren eigenen Charakter erstellt und aus einer Reihe an D&D-Klassen wählt. Es gibt sogar Charakterwerte, die festlegen, wie gut ihr zaubern, kämpfen oder schleichen könnt. Erwartet allerdings wiederum kein derart tiefes Charaktersystem wie in einem Baldur's Gate. Es bleibt seicht, sorgt aber für ein wenig D&D-Atmosphäre.