Minecraft: Warum die Fans gerade über die neuen Wölfe im Spiel schwärmen

So sehen bald nicht mehr alle Wölfe in Minecraft aus.

Wölfe gehören in Minecraft schon lange dazu. Wenn man sie zähmt, werden sie zu treuen Begleitern – Wolfshunden sozusagen. Bisher sahen die Vierbeiner alle gleich aus, klassisch hellgrau. Doch damit ist bald Schluss, es soll gleich acht neue Varianten geben und die Fans sind begeistert von der Ankündigung. Warum eigentlich?

Was ist neu bei den Minecraft-Wölfen?

Erstmal landen die neuen Wölfe in der Minecraft Bedrock Edition Beta und als Snapshot in der Java Edition. Entwickler Mojang bittet darum, ausführliches Feedback zur Testphase abzugeben – und der Community ist dieser Wunsch jetzt schon Befehl.

Diese Übersicht aller neuen Fellfarben hat bei Reddit in kürzester Zeit knapp 15.000 Upvotes gesammelt:

Zu sehen sind darin alle acht neuen Vierbeiner sowie der klassische Skin, der jetzt als »Pale Wolf« bezeichnet wird. In der offiziellen Ankündigung haben die Entwickler die Wölfe nach ihrem Niedlichkeits-Faktor sortiert (Spoiler, alle haben eine 10 von 10 bekommen). Dort steht auch, in welchem Biom wer zu finden ist.

Pale Wolf (klassischer Skin): Taiga

Rusty Wolf: Dschungel

Spotted Wolf: Savanne

Black Wolf: Taiga

Striped Wolf: Bewaldete Badlands

Snowy Wolf: Schnee

Ashen Wolf: Verschneite Taiga

Woods Wolf: Wald

Chestnut Wolf: Taiga

Wolfsrüstung: Neben den neuen Fellfarben kommt auch stärkere Rüstung für euer Haustier ins Spiel. Die lässt sich auch einfärben. Zum Beispiel so:

Euer Wolf / Hund zieht bald stylisch in den Kampf.

Freude über versprochene Abwechslung

In den Kommentaren zeichnet sich bisher noch kein klarer Publikumsliebling ab, weil die allgemeine Begeisterung offenbar erstmal raus muss. Reddit-User RTRSnk5 schreibt etwa:

Liebe es. Wurde Zeit, dass wir in diesem Bereich ein bisschen Abwechslung bekommen. Wir können endlich verschiedene »Hunderassen« besitzen.

Eine andere Userin, wildstar17, hat sich die Mühe gemacht und nach passenden realen Vorlagen für die neuen Minecraft-Wölfe gesucht. Im »Striped Wolf« erkennt sie sogar eine Streifenhyäne (die biologisch allerdings nicht viel mit Wölfen zu tun hat und enger mit Katzen verwandt ist, aber halt cool aussieht).

Schon lang gewünscht: Der Ruf nach verschiedenen Wölfen / Hunden erklingt schon seit geraumer Zeit in der Minecraft-Community. Daher ist die Freude über den Reveal natürlich verständlich. Viele sehen darin ein gutes Zeichen, dass die Entwickler sich stärker an den Aussagen der Fans orientieren.

Gehört ihr zu denen, die schon lange auf neue Wolfsfarben in Minecraft warten? Werdet ihr durch die Welt ziehen und sie euch alle schnappen? Und die wichtigste Frage: Welche Fellfarbe gefällt euch bisher am besten? Falls ihr noch eine Variante vermisst, schreibt eure eigenen Idee gern auch unten in die Kommentare.