Minecraft: Spieler graben ein Jahr lang gewaltiges Loch und fragen sich jetzt: »Wofür eigentlich?«

Und jetzt? Die zwei Minecraft-Spieler haben ihr Projekt abgeschlossen, aber wissen (noch) nichts damit anzufangen.

Über 12 Jahre nach dem Release von Minecraft haben Spielerinnen und Spieler schon so ziemlich alles in der Sandbox ausprobiert. Ob Türme bis zu den Wolken, Tunnel, die bis zum Bedrock reichen, oder Reisen bis zum Ende der riesigen Welt, die meisten Grenzen wurden schon erkundet. Was aber jetzt zwei Spieler mit ihrem großen Projekt erreichen wollten, wissen nicht mal sie selbst.

Wir haben dieses Loch gegraben

Auf Reddit teilt thiago_hmx einige Bilder von dem Bauwerk , das er gemeinsam mit einem Freund gegraben hat. Es handelt sich schlicht um ein gigantisches Loch, das die beiden über fast ein Jahr hinweg mitten in die Landschaft gebuddelt haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Warum die beiden dieses Riesenprojekt in Angriff genommen haben, wissen sie allerdings selbst nicht. In seinem Post fragt Thiago die Community: Irgendwelche Vorschläge, was wir damit machen?

Auf die Frage des ratlosen Bauherren reagiert die Minecraft-Community mit einer Mischung aus Unglauben, Witzen und ernstgemeinten Vorschlägen. So schreibt etwa x_Franiko:

Ihr habt für ein Jahr ein Loch gegraben und fragt erst euch erst jetzt, was ihr damit machen könntet?

Offenbar ist dieses Verhalten und Minecraft-Fans gar nicht so ungewöhnlich, wie Isaac-Fan bestätigt:

Ich habe schon viele große Löcher gegraben, und man denkt nie darüber nach. Es ist immer nur ein unbeabsichtigter Gedanke.

11:12 Die ambitioniertesten Projekte in Minecraft

Natürlich gibt es auch viele Spielerinnen und Spieler, die tatsächlich auf die gestellte Frage antworten. Ein wohl weniger ernst gemeinter Vorschlag stammt von ask_not_the_sparrow:

Füllt es wieder auf.

Allerdings werden auch wirklich viele ernsthaftere, und richtig kreative Vorschläge gemacht, unter anderem:

Ein riesiger Minenschaft mit Gerüsten und einem automatisierten Lorensystem

Riesige Zwergenstatuen

Eine große Stadt mit Hochhäusern, die nach unten hin immer ärmlicher und schmutziger wird, ähnlich wie Coruscant aus Star Wars

Ein Tempel mit einem riesigen Netherportal

Eine riesige Hüpfburg mit Schleimblöcken auf dem Boden

Für was sich die beiden Spieler entscheiden, haben sie bisher noch nicht verraten. Was würdet ihr am ehesten mit so einem riesigen Loch in eurer Minecraft-Welt anfangen? Würdet ihr es für ein riesiges Bauprojekt nutzen, oder es lieber ignorieren? Und habt ihr schon mal selbst ein Loch ohne Grund gegraben? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!