Minecraft ist mit dieser Realismus-Mod kaum wiederzuerkennen

Grafik-Mods für Minecraft gibt es wohl so viele wie Klötzchen in der Welt. Ob Legostein-Optik, HD-Lichteffekte oder eben ein Hauch von Fotorealismus. Das führt natürlich zu einem kuriosen Ergebnis, denn realistisch gerenderte Gras-Klötzchen sind am Ende immer noch Klötzchen.

Wie beeindruckend das trotzdem - oder gerade deswegen - aussehen kann, zeigt nun der bekannte Modder Digital Dreams in einem schicken 8K-Video.

Minecraft in 8K mit realistischen Texturen und Shadern

Das Video zeigt vier Minuten Kamerafahrt durch die Open World von Minecraft, die jetzt mit realistisch gerendertem Wasser, fluffigen Wolken am Himmel und einer lebendigen Fauna glänzt. Aber seht selbst! Denkt daran die entsprechende Auflösung beim Abspielen auszuwählen.

Wenig überraschend benötigt es für solche Ergebnisse die Crème de la Crème an Hardware. Folgende Komponenten kamen für das Video zum Einsatz:

Mainboard : Asus Prime x470-Pro

: Asus Prime x470-Pro CPU : Ryzen 9 3900x

: Ryzen 9 3900x RAM : Corsair Vengeance 32Gb

: Corsair Vengeance 32Gb GPU : ASUS TUF RTX 3090

: ASUS TUF RTX 3090 SSD: Crucial mx500 2TB

Das Texturen-Pack finden Unterstützer von Digital Dreams auf dessen Patreon-Account. Die Shader hingegen findet ihr zum kostenlosen Download auf CurseForge. Der Modder hat in der Vergangenheit unter anderem schon Mittelerde: Mordors Schatten, Witcher 3 und Skyrim zu grandioser High-End-Grafik verholfen. Wir haben uns deswegen mal mit dem deutschsprachigen Grafik-Experten zusammengesetzt und darüber gesprochen, wie seine beeindruckenden Videos entstehen:

Zum Thema Minecraft hat Kollege Peter übrigens eine sehr kontroverse Meinung. Er wünschte, es hätte das Spiel niemals gegeben, obwohl er großen Respekt davor hat:

Wie findet ihr das Ergebnis? Würdet ihr die Grafik-Mod gerne mal ausprobieren oder findet ihr, dass realistische Grafik und Minecraft nicht zusammenpassen? Erzählt es uns in den Kommentaren!